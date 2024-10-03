Водителей предупреждают об особых камерах в столице: фиксируют и нарушения ПДД

В редакцию портала обратилась водитель, которая рассказала, что была очень удивлена, получив штраф за то, что, стоя на перекрестке, когда горел красный свет, взяла в руки телефон. Женщина уверяла, что полиции рядом не было. Выяснилось, что в столице в некоторых местах есть видеокамеры, фиксирующие не только преступления, но и нарушения правил дорожного-движения (ПДД).