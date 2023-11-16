Водителей ждут хорошие новости: на полгода продлят срок действия медицинской справки

Представитель Regitrа Лукас Восилюс сказал, что без действующих медицинских справок ездит огромное число водителей.
"Именно по этой причине было решено продлить действие медицинских справок", – сказал он.
По словам собеседника, количество водителей без действующих справок удивило и Regitrа, и Минздрав.
"По данным Regitrа, скажем, 1 января таких водителей было бы 264 000", – сказал Восилюс.
"Как известно, максимальный срок действия водительского удостоверения 10 лет, в зависимости от возраста, некоторым водителям выдают справку на более короткий срок. Иными словами, у человека водительское удостоверение действительно, а справка не действует после 5 лет. Вопроса контроля за этим не существовало. Сейчас появился контроль. По закону, документы стали связаны", – сказал Восилюс.
По его словам, Regitra готова к наплыву водителей.
"Мы призываем всех зайти на портал Regitrа, подключиться к нему и проверить срок действия своей медицинской справки. Подчеркиваю, Regitra систематизировала все данные и перенесла их из системы E-sveikatа", – сказал Восилюс.
По словам представителя Минздрава Томаса Багдонаса, в прошлом году парламент принял поправки к закону, связав действие водительского удостоверения с медицинской справкой.
"Через год мы посмотрели, сколько водителей проверили здоровье, насколько люди соблюдают закон. Люди чаще обновляют справки. Часть людей следит за здоровьем, но есть и те, кто либо не знал о такой необходимости либо не позаботился о том, чтобы сходить на комиссию. Закон должен был вступить в силу с 1 января, примерно 300 000 водителей тогда остались бы без действующих справок. Если представить масштабы, то это почти все вильнюсские водители. Это большое количество", – сказал он.
По мнению собеседника, одна из основных причин несоблюдения закона - привычка.
"Большему числу водителей комиссию надо проходить раз в 10 лет. Когда ты что-то делаешь раз в 10 лет, то автоматически у тебя не формируется привычка. Второй момент, люди, наверное, не знают, сколько действует справка и не знают, где искать информацию", – сказал Багдонас.
Представитель Минздрава пояснил, что сейчас должны делать водители.
"В ноябре будет подписан приказ, которым время на обновление справок продлят на 6 месяцев, значит, до 31 мая. За это время водители должны пройти комиссию, получить медицинскую справку и тогда их права будут действовать до срока действия справки. Если справку не продлить, то права не будут действительны, водитель не сможет участвовать в движении", – сказал Багдонас.