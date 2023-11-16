Водителей ждут хорошие новости: на полгода продлят срок действия медицинской справки

"Через год мы посмотрели, сколько водителей проверили здоровье, насколько люди соблюдают закон. Люди чаще обновляют справки. Часть людей следит за здоровьем, но есть и те, кто либо не знал о такой необходимости либо не позаботился о том, чтобы сходить на комиссию. Закон должен был вступить в силу с 1 января, примерно 300 000 водителей тогда остались бы без действующих справок. Если представить масштабы, то это почти все вильнюсские водители. Это большое количество", – сказал он.