Водителей в Литве ждут перемены: новые правила и знаки на дорогах

С 1 ноября по 31 марта допустимая скорость на магистралях снижается до 110 км/ч. На других асфальтированных дорогах скорость остается 90 км/ч. На других дорогах – 70 км/ч.
С 1 ноября официально начинается сезон зимних шин. Правда, у водителей еще есть 10 дней на смену шин. С 10 ноября по 31 марта транспортные средства на зимних шинах использовать запрещено. Шипованая резина может использоваться с 1 ноября по 10 апреля.
Мопеды, мотоциклы, квадроциклы на летней резине нельзя использовать с декабря по февраль, а также в ноябре и марте, если хотя бы часть дороги заснежена или покрыта льдом.
С 1 ноября вступают в силу и принятые поправки к Правилам дорожного движения в связи с изменением знаков. С этого дня не действуют знаки Nr. 706 – Телефон и Nr. 725 – Достопримечательность.
С этого дня вступает в силу новый знак – Nr. 152 – Всадники.
Вступают в силу уточнения к некоторым знакам.
Уточнены знаки:
Nr. 616 – Название улицы (устанавливается перед перекрестком и информирует о названии поперечной улицы);
Nr. 733 – Регистр транспортных средств и водителей (место регистрации транспортных средств и прицепов, сдачи экзаменов водителями, место выдачи водительских удостоверений);
Nr. 840 - Платные услуги (Указывает, что за услуги надо платить. Если находится рядом с номером дороги или велодорожки, указывает на то, что за дорогу надо платить с этого места. Если на таблице указаны часы действия, то плата взимается в указанное время);
Nr. 1.1. Узкая сплошная линия, разделяющая направления движения транспорта, по встречной полосе ехать запрещено; если есть знак Nr. 413 "Пешеходная и велодорожка" разделяет велодорожку и пешеходную дорожку.
Nr. 1.24. Знак, изображающий инвалидную коляску, показывает место, на котором могут стоять только транспортные средства с обозначением "Инвалид";
Nr. 17. В автобусах, в которых есть ремни безопасности, перед каждым местом или на видном месте должны быть знаки "Пристегнись". Знак синего (был черного – Delfi) и белого цвета, диаметр окружности – 60 мм, ширина белой каймы – 3 мм.