Водителей в Литве ждут нелегкие времена: дорожает и страховка

"За 6 месяцев цена выросла на 26%. Главное, что в это время я не совершал ДТП", – сказал Delfi читатель Лукас.

Директор Литовской ассоциации страховых компаний Андрюс Романовскис сказал: "В сфере страхования транспортных средств самые важные факторы - индивидуальные, это история водителя, как часто он является виновником ДТП, опыт вождения, стаж, вид и мощность транспортного средства, место регистрации машины, в большом городе вероятность ДТП выше, характер использования машины – частный или коммерческий".

По его словам, общие факторы - инфляция, доходность и убыточность конкретного вида страховки, рост зарплат. Кроме того, на цены влияет общая ситуация с ДТП в стране, изменение цен на ремонт, общий размер выплат, средняя выплата, изменение законодательной базы и т.д. Он заметил, что клиенты часто не учитывают именно эти факторы.

Экономист Марюс Дубникас сказал, что не надо удивляться росту цен на страховку, ведь рост цен на энергетику касается всех сфер жизни.

Он заметил, что не стоит удивляться, если осенью и зимой цены вырастут еще больше, ведь ближайшая зима будет одной из самых сложных за последние десятилетия.

Дубниковас заметил, что не стоит надеяться, что в ближайшее время цены снизятся, ведь причины их роста не устранены, кроме того, в следующем году снова планируется повышение минимальной зарплаты.