Водителей в Литве ждет больше 50 радаров, они появятся и на главной магистрали

ЛДАД сообщает, что в 2023 и 2024 г. на дорогах Литвы начнут действовать еще 6 радаров моментального действия и 54 системы измерения средней скорости.

Интересно, что в первый раз такие радары установят и на магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На магистрали А1 такие радары появятся на 4 участках. Всего на магистральных дорогах страны появятся еще 23 участка, на которых будут измерять среднюю скорость машин.

Самый длинный участок появится на магистрали A1 - он начнется за Крижкальнисом и охватит почти 31 км (30,813 км). Еще 26 систем, измерения средней скорости установят на районных дорогах страны.

Радары моментального действия установят в окрестностях Шяуляя, один – около Каунаса, на пути в Йонаву.

Правда ЛДАД информирует, что радары будут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения.

Представитель ЛДАД Аушра Рамошкайте сказала, что такое оборудование будут проверять наличие техосмотра, страховки, заплатил ли водитель налог на дороги.