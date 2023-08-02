02 августа 2023 г. 17:10

Водителей в Литве ждет больше 50 радаров, они появятся и на главной магистрали

 
Эгле Гирдяните
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

На дорогах Литвы постоянно "работают" не только мобильные посты контроля скорости (радары), но и стационарные, число которых растет. Водители заметили, что на дорогах Литвы увеличивается количество ПКС, измеряющих среднюю скорость, так и стационарных радаров. Литовская дирекция автомобильных дорог информирует, что в этом и следующем году водители уводят еще больше ПКС.

ЛДАД сообщает, что в 2023 и 2024 г. на дорогах Литвы начнут действовать еще 6 радаров моментального действия и 54 системы измерения средней скорости.

Интересно, что в первый раз такие радары установят и на магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На магистрали А1 такие радары появятся на 4 участках. Всего на магистральных дорогах страны появятся еще 23 участка, на которых будут измерять среднюю скорость машин.

Самый длинный участок появится на магистрали A1 - он начнется за Крижкальнисом и охватит почти 31 км (30,813 км). Еще 26 систем, измерения средней скорости установят на районных дорогах страны.

Радары моментального действия установят в окрестностях Шяуляя, один – около Каунаса, на пути в Йонаву.

Правда ЛДАД информирует, что радары будут фиксировать не только скорость, но и другие нарушения.

Planuojami įrengti greičio matuokliai

Представитель ЛДАД Аушра Рамошкайте сказала, что такое оборудование будут проверять наличие техосмотра, страховки, заплатил ли водитель налог на дороги.

"ЛДАД напоминает, что превышение скорости чаще всего становится причиной трагических ДТП, поэтому призывает водителей соблюдать ПДД, ездить на безопасной скорости", – сказала Рамошкайте.

Ниже представлен список всех дорог, на которых в 2023–2024 гг установят радары:

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии