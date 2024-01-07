Водителей в Литве просят быть осторожными: скользкие дороги

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
На большей части территории Литвы покрытие основных дорог сухое, в некоторых местах влажное, местами есть колеи.

Покрытия региональных дорог с меньшей интенсивностью движения во многих местах покрыты слоем утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого местами достигает 10 см.

На дорогах работает дорожная техника, водителей просят быть внимательными и не торопиться, поскольку дороги скользкие. Следует выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, и не совершать резких маневров.

В Литве без осадков. Температура воздуха от 16 до 19 градусов ниже нуля, в северо-восточной части страны от 19 до 25 градусов мороза. По данным Гидрометеослужбы, существенного снега в течение дня не будет. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Самая высокая температура воздуха от 10 до 15, местами до 18 градусов мороза.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии