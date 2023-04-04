Водителей в Каунасе ждет нелегкий период: из-за ремонта будут закрыты некоторые дороги

"В городе (заторы – Delfi) – во многих районах – на проспекте Тайкос, на основных улицах, повсюду. Время, проведенное в заторах, зависит от того, когда ты едешь, обычно от 30 до 60 минут", – сказал один каунасец.

"Иногда приходится стоять до 40 минут, а ехать мне всего 13 км", – сказал другой водитель.

"Чтобы что-то сделать, надо чем-то жертвовать. Я за то, чтобы делали", – заметил третий собеседник.

Работы на шоссе Атейтес затянутся, водителей просят выбирать объездные пути.

Kelio darbai © DELFI / Nerijus Povilaitis

"Мы рекомендуем туда не ехать – объезжать это место, по проспекту Тайкос с дороги A1. Потом ехать в сторону ул. Прамонес, а оттуда - на ул. Калантос", – сказал Мартинас Матусявичюс, представитель Каунасского муниципалитета.

Здесь строят юго-восточную объездную дорогу.

"Первый участок - от ул. Палямоно до виадуков под Rail Baltica. Второй этап – от ул. Т.Масюлё до ул. М.Гимбутенес. Строительные работы идут, мы надеемся, что весной 2024 года эти этапы будут завершены", – сказал представитель муниципалитета Вигимантас Абрамавичюс.

Это шоссе, по которому до сих пор ездило много машин, практически будет закрыто, после завершения работ инфраструктура полностью изменится.

Перемены были необходимы из-за загруженности этого участка.

"Жители страдали из-за заторов, я думаю, поток со стороны Петрашюнай значительно уменьшится", – сказал Абрамавичюс.

Рабочие уже трудятся и на проспекте Саванорю. Там оборудуют тротуары и велодорожки. Здесь водителей также ждут ограничения.

"Будет ограничено движение по первой полосе", - сказал Матусявичюс.

Перемены ждут не только в центре Каунаса, полностью закроют гору Ромайняй, соединяющую спальные районы с центром.

"Закроют гору Regitrа в сторону Ромайняй. Там работы будут проходить до июня, работ много, поэтому придется полностью закрыть дорогу", – заметил Матусявичюс.

Кроме того, рабочие "латают" дыры на дорогах.