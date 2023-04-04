Водителей в Каунасе ждет нелегкий период: из-за ремонта будут закрыты некоторые дороги

"В городе (заторы – Delfi) – во многих районах – на проспекте Тайкос, на основных улицах, повсюду. Время, проведенное в заторах, зависит от того, когда ты едешь, обычно от 30 до 60 минут", – сказал один каунасец.
"Иногда приходится стоять до 40 минут, а ехать мне всего 13 км", – сказал другой водитель.
"Чтобы что-то сделать, надо чем-то жертвовать. Я за то, чтобы делали", – заметил третий собеседник.
Работы на шоссе Атейтес затянутся, водителей просят выбирать объездные пути.
"Мы рекомендуем туда не ехать – объезжать это место, по проспекту Тайкос с дороги A1. Потом ехать в сторону ул. Прамонес, а оттуда - на ул. Калантос", – сказал Мартинас Матусявичюс, представитель Каунасского муниципалитета.
Здесь строят юго-восточную объездную дорогу.
"Первый участок - от ул. Палямоно до виадуков под Rail Baltica. Второй этап – от ул. Т.Масюлё до ул. М.Гимбутенес. Строительные работы идут, мы надеемся, что весной 2024 года эти этапы будут завершены", – сказал представитель муниципалитета Вигимантас Абрамавичюс.
Это шоссе, по которому до сих пор ездило много машин, практически будет закрыто, после завершения работ инфраструктура полностью изменится.
Перемены были необходимы из-за загруженности этого участка.
"Жители страдали из-за заторов, я думаю, поток со стороны Петрашюнай значительно уменьшится", – сказал Абрамавичюс.
Рабочие уже трудятся и на проспекте Саванорю. Там оборудуют тротуары и велодорожки. Здесь водителей также ждут ограничения.
"Будет ограничено движение по первой полосе", - сказал Матусявичюс.
Перемены ждут не только в центре Каунаса, полностью закроют гору Ромайняй, соединяющую спальные районы с центром.
"Закроют гору Regitrа в сторону Ромайняй. Там работы будут проходить до июня, работ много, поэтому придется полностью закрыть дорогу", – заметил Матусявичюс.
Кроме того, рабочие "латают" дыры на дорогах.
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