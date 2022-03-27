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В Литве предлагается сузить понятие электросамокат и установить четкие правила движения для водителей этих транспортных средств. Такой проект поправок к закону о безопасном движении зарегистрировал вице-спикер парламента Юлюс Сабатаускас вместе с группой депутатов.
Водителей самокатов в Литве ждут ограничения: шлемы, жилеты, возрастной ценз
© Shutterstock

"Подготовить этот проект заставил тот факт, что растет количество серьезных ДТП с участием водителей самокатов, а правил нет. Мы не можем не реагировать на рост числа ДТП и травм", – сказал Сабатаускас.

В законе предлагается установить, что "электросамокат - это двухколесное транспортное средство, работающее на электричестве". Предлагается ограничение мощности до – 500 Вт и скорости – до 20 лм/ч.

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Электросамокатами предлагают разрешить пользоваться лицам с 16 лет или с 14 лет, если подросток прослушал специальные курсы.

Предлагается разрешить движение только тем водителям самокатов, у которых электросамокат в хорошем техническом состоянии - горят огни, действует тормоз, на водителе должен быть светоотражающий жилет, а в темное время суток и шлем.

Кроме того, по правилам на самокате может ехать только один человек, и только по дорогам или по велодорожкам. Предлагается также запретить водителям самокатов ездить через проезжую часть на пешеходном переходе.

"Летающие" водители самокатов представляют угрозу для пешеходов на пешеходном переходе и для самих себя. Водителям других транспортных средств сложно заметить быстро ездящих через дорогу самокатчиков", – заметил Сабатаускас.

"По данным Литовской дорожной полиции, в 2021 г. зарегистрировали целых 202 ДТП с участием водителей самокатов. Пострадали 209 человек. Но надо иметь в виду, что не во всех случаях на место происшествия вызывают полицию", – сказал депутат.

В таких ДТП люди получают очень серьезные травмы. По данным Приемного отделения Вильнюсской больницы скорой помощи, только за последний год к ним обратились 575 человек, из них 243 получили множественные травмы, 56 человек попали в больницы.


В 202 случаях люди получили травмы головы и шеи, 7 из них - опасные травмы головного мозга, 59 - травмы грудной клетки, живота и таза, были травмы, в результате которых люди частично были парализованы. В 396 случаях были получены травмы конечностей.

"1000 недель нетрудоспособности из-за травм конечностей – это не только боль и нарушение привычного течения жизни, но и огромное финансовое бремя для государства", – заметил Сабатаускас.

Чаще всего водители самокатов получают травмы головы. По данным Жальгирисской клиники, 60–75% пациентов приезжают с рваными ранами и следами ушибов, у больше чем половины бывают сломаны зубы, 55% получают переломы нижней челюсти, а 25% – носовой перегородки.


Сабатаускас отметил, что 40% таких пациентов бывает в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В большинстве стран ЕС мощность и скорость электросамокатов ограничена, им запрещено ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам.

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