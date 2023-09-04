Водителей просят выбирать другой маршрут: асфальтируют оживленную улицу столицы

Остальные работы в этом месте практически не будут мешать водителям, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам представителя компании Grinda , рабочие пытаются как можно скорее завершить работы, но работу часто тормозит оживленное движение транспорта в этом месте.

Водителей, которые едут по ул. А.Гоштауто, Вильняус, Тилто, Жигиманту, Калварию и А.Венуолё просят выбирать другой маршрут и не ехать по кольцу. "(...) Очень просим водителей в центре города до 4 сентября выбирать другие маршруты и альтернативные средства передвижения", – сказал представитель Grinda.