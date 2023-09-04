04 сентября 2023 г. 13:52

Водителей просят выбирать другой маршрут: асфальтируют оживленную улицу столицы

 
ru.DELFI.lt
Žaliasis tiltas
Žaliasis tiltas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.
На кольцевом перекрестке около Зеленого моста и Литовского театра оперы и балета 4 сентября завершают работы по асфальтированию дороги.

Остальные работы в этом месте практически не будут мешать водителям, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам представителя компании Grinda, рабочие пытаются как можно скорее завершить работы, но работу часто тормозит оживленное движение транспорта в этом месте.

Водителей, которые едут по ул. А.Гоштауто, Вильняус, Тилто, Жигиманту, Калварию и А.Венуолё просят выбирать другой маршрут и не ехать по кольцу. "(...) Очень просим водителей в центре города до 4 сентября выбирать другие маршруты и альтернативные средства передвижения", – сказал представитель Grinda.

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