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Наступила осень, начинается миграция ужей к местам зимовки. В это время года немало ужей выползает на дороги. Они могут попасть под колеса автомобилей. Натуралисты просят водителей проявлять бдительность, пишет madeinvilnius.lt.
Žalčiai
Žalčiai
© Stopkadras

Ужи впадают в спячку в октябре-ноябре и спят до марта-апреля. В начале осени, когда еще бывают солнечные дни, ужи стараются выбраться на открытые места и понежиться на солнце, кроме того, в это время они уже ищут безопасное место для зимовки.

Особым испытанием для ужей осенью являются дороги, особенно асфальтированные, на которых ужи греются и через которые ползут к месту зимовки. Местами на таких дорога гибнет немало ужей, водители не успевают их вовремя заметить и объехать.

Самые опасные дороги для ужей - рядом с Дубингяем и в самом Дубингяе. В Асвейском региональном парке живет очень много ужей. Недаром уж изображен и на гербе этого парк, а около озера Асвея есть деревня Жалктине (жальтис - по-литовски уж).

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