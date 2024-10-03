Водителей предупреждают об особых камерах в столице: фиксируют и нарушения ПДД

Согласно ПДД, пользоваться телефоном, когда машина стоит у перекрестка на красный свет или в заторе, нельзя. Водители часто забывают об этом и получают штрафы.
В редакцию Delfi обратилась читатель Скайсте (настоящее имя редакции известно) и рассказала, что получила штраф за то, что, стоя у перекрестка на красный свет, держала в руках телефон. Молодая женщина не поняла, кто зафиксировал нарушение, ведь полиции рядом не было.
„Фото было сделано сверху, со стороны светофора. Как камеры фиксируют такое?“ – спрашивала читатель.
Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что в городе установлены специальные камеры.
„Нарушения фиксируются с помощью специальных видеокамер. Они установлены не только у дорог, они не предназначены для фиксации одних ПДД. Эти камеры муниципалитет устанавливает по рекомендациям полиции и в зависимости от криминогенной ситуации.
Они фиксируют разные нарушения, включая нарушения ПДД, кроме того, записанные с их помощью видео используют для расследования преступлений. Операторы, работающие с этими камерами, дежурят круглосуточно, как только фиксируют нарушения – информацию передают полиции, тогда составляют протокол“, – указали представители муниципалитета.
Полиция прокомментировала Delfi, что мобильным телефоном можно пользоваться лишь тогда, когда двигатель автомобиля не работает, а автомобиль стоит. За нарушение правила грозит штраф 60-90 евро.
Где находятся такие камеры можно найти на карте.