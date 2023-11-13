Водителей машин с российскими номерами в следующем году в Литве ждет немало стресса

В середине сентября в Медининкай журналисты LNK фиксировали как минимум 4 автомобиля с российскими номерами. Сейчас не видели ни одного.
Литва с 11 сентября не впускает зарегистрированные в РФ автомобили.
"За первую неделю мы насчитали 58 автомобилей с российскими номерами, за вторую 70, а сейчас либо ни одного, либо 1-3 в день попадаются", – сказала представитель Таможенного департамента Ирина Фролова-Милашене.
Зарегистрированные в РФ автомобили не впускают Литва, Польша, Финляндия, Латвия и Эстония. Латвийцы пошли еще дальше – они намерены конфисковывать такие автомобили. Это будет сделано до 1 февраля 2024 года. Конфискованные автомобили латвийцы передадут гражданам Украины.
В Латвии это вызвало возмущение среди владельцев таких авто, сказал председатель Литовской общины в Латвии Роландас Жалнерюс.
По его словам, некоторые заявили, что не будут регистрировать авто в Латвии: "Уже сейчас началась неразбериха, люди провоцируют друг друга, одни выступают за, другие против такого решения".
Литва также приняла решение, что будет делать с такими автомобилями.
"Им дан переходный период до 11 марта, они могут вывезти эти автомобили. Если они этого не сделают, автомобили конфискуют. Или же сопроводят до границы, чтобы их могли вывезти", – сказал глава Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.
Такие решения Литва и Латвия принимают на основе рекомендаций Еврокомиссии.
Однако Европарламент заметил, что страны ЕС должны прекратить конфискацию автомобилей с российскими номерами, поскольку это дискредитирует санкции.
Один из инициаторов резолюции Андрюс Кубилюс сказал, что ЕС должен принять более жесткие меры, чем санкции в отношении косметики или автомобилей. Кубилюс отмечает, что следует ввести санкции для "Росатома", удобрений, других энергоресурсов, которые россияне еще экспортируют, чтобы у них не было денег на финансирование войны.
Кащюнас не считает конфискацию автомобилей мелочью. "Легко сидеть на диване и говорить, что я не воюю, воюет кто-то другой. Но когда тебя просят сделать что-то, чтобы война закончилась – нет, я лучше поеду в Европу, попутешествую. Нет, такого не будет. Я считаю, что автомобили надо конфисковывать. А потом отдать украинцам", – сказал он.
Литва свое решение менять не собирается, отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В Литву могут въезжать только те автомобили с российскими номерами, которые едут транзитом в Калининградскую область.
Сколько в Литве ездит автомобилей с российскими номерами? Этого никто не знает.
Заниматься такими автомобилями будет таможня. Но представитель таможни сказала, что им должны помогать и другие службы, например, СОГГ и полиция.
Пока автомобили с российскими номерами конфискует лишь Германия.