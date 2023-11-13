Водителей машин с российскими номерами в следующем году в Литве ждет немало стресса

По его словам, некоторые заявили, что не будут регистрировать авто в Латвии: "Уже сейчас началась неразбериха, люди провоцируют друг друга, одни выступают за, другие против такого решения".

Зарегистрированные в РФ автомобили не впускают Литва, Польша , Финляндия , Латвия и Эстония. Латвийцы пошли еще дальше – они намерены конфисковывать такие автомобили. Это будет сделано до 1 февраля 2024 года. Конфискованные автомобили латвийцы передадут гражданам Украины .

"За первую неделю мы насчитали 58 автомобилей с российскими номерами, за вторую 70, а сейчас либо ни одного, либо 1-3 в день попадаются", – сказала представитель Таможенного департамента Ирина Фролова-Милашене.

В середине сентября в Медининкай журналисты LNK фиксировали как минимум 4 автомобиля с российскими номерами. Сейчас не видели ни одного.

"Им дан переходный период до 11 марта, они могут вывезти эти автомобили. Если они этого не сделают, автомобили конфискуют. Или же сопроводят до границы, чтобы их могли вывезти", – сказал глава Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Такие решения Литва и Латвия принимают на основе рекомендаций Еврокомиссии.

Однако Европарламент заметил, что страны ЕС должны прекратить конфискацию автомобилей с российскими номерами, поскольку это дискредитирует санкции.

Один из инициаторов резолюции Андрюс Кубилюс сказал, что ЕС должен принять более жесткие меры, чем санкции в отношении косметики или автомобилей. Кубилюс отмечает, что следует ввести санкции для "Росатома", удобрений, других энергоресурсов, которые россияне еще экспортируют, чтобы у них не было денег на финансирование войны.