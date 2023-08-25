Водитель удивился, увидев поехавший на красный свет автобус, но муниципалитет объяснил, что нарушения не было

Читатель Дарюс обратился в редакцию Delfi и сообщил, что водители общественного транспорта около Зеленого моста ездят на красный свет.

"Я ехал на работу и заметил, что общественный транспорт с остановки "Зеленый мост" ездит на красный свет. Меня это удивило. На следующий день по дороге на работу я решил проверить - ездят они так всегда или это был единичный случай. И тут, высылаю видео, на нем видно, как на красный свет проехали два автобуса", – писал читатель.

На видео видно, что на красный проехали автобусы 3G и 88 маршрутов. Правда, несмотря на то, что на основном светофоре никаких дополнительных секций нет, на светофоре около тротуара есть секция с белой стрелкой, которая разрешает движение общественного транспорта на красный свет, пояснила представитель компании JUDU Грета Василяускайте.