Водитель удивился, увидев поехавший на красный свет автобус, но муниципалитет объяснил, что нарушения не было

Читатель Дарюс обратился в редакцию Delfi и сообщил, что водители общественного транспорта около Зеленого моста ездят на красный свет.
"Я ехал на работу и заметил, что общественный транспорт с остановки "Зеленый мост" ездит на красный свет. Меня это удивило. На следующий день по дороге на работу я решил проверить - ездят они так всегда или это был единичный случай. И тут, высылаю видео, на нем видно, как на красный свет проехали два автобуса", – писал читатель.
На видео видно, что на красный проехали автобусы 3G и 88 маршрутов. Правда, несмотря на то, что на основном светофоре никаких дополнительных секций нет, на светофоре около тротуара есть секция с белой стрелкой, которая разрешает движение общественного транспорта на красный свет, пояснила представитель компании JUDU Грета Василяускайте.
"В Вильнюсе такие секции установлены в трех местах. Первый такой светофор год назад установили на ул. Карейвю, 11. В этом году две такие секции появились на перекрестках ул. Калварию-Упес-Жвяю и пр-т Саванорю–ул. С.Конарскё", – рассказала она.
Василяускайте сказала, что с сентября появятся еще 4 таких светофора. на ул. Калварию-Жвалгу; ул. Калварию–Й.Трейнё; ул. Калварию-Апкасу и пр-т Конституциёс- ул. Летувю статуту. Цель таких светофоров, по ее словам - улучшение качества услуг общественного транспорта.