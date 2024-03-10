Водитель троллейбуса не хотела брать в транспортное средство женщину-инвалида

Сообщалось, что инцидент произошел 6 марта, инвалид попала в троллейбус только благодаря неравнодушной женщине.

Рекашюте писала, что водитель троллейбуса не говорила по-литовски. Она не хотела брать в транспортное средство женщину-инвалида и только благодаря одной пассажирке "человек на инвалидной коляске смог вернуться домой из поликлиники".

"Я только что была очевидцем конфликта в 7 троллейбусе (мы с другой пассажиркой уже написали эл. письмо в компанию judu).

Водитель не хотела брать инвалида в коляске, только благодаря усилиям другой пассажирки нашелся специальный ключ, опустили пандус и женщина-инвалид смогла попасть в салон. Эта пассажир знала о наличии ключа, поэтому инвалид смогла вернуться домой из поликлиники.