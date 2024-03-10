Водитель троллейбуса не хотела брать в транспортное средство женщину-инвалида

Сообщалось, что инцидент произошел 6 марта, инвалид попала в троллейбус только благодаря неравнодушной женщине.
Рекашюте писала, что водитель троллейбуса не говорила по-литовски. Она не хотела брать в транспортное средство женщину-инвалида и только благодаря одной пассажирке "человек на инвалидной коляске смог вернуться домой из поликлиники".
"Я только что была очевидцем конфликта в 7 троллейбусе (мы с другой пассажиркой уже написали эл. письмо в компанию judu).
Водитель не хотела брать инвалида в коляске, только благодаря усилиям другой пассажирки нашелся специальный ключ, опустили пандус и женщина-инвалид смогла попасть в салон. Эта пассажир знала о наличии ключа, поэтому инвалид смогла вернуться домой из поликлиники.
Это ужасная дискриминация в отношении инвалида, это позор, который я видела средь бела дня в 2024 году в столице Литвы, в процветающем государстве, **, увидела то, что инвалиды видят каждый день. Весточка инвалидам ясна – сидите дома, не мешайте жить. Пишу сгоряча, хочу браниться, но лучше остановлюсь.
Водитель не говорила по-литовски. Она русскоязычная, когда я попросила ее выпустить женщину-инвалида на остановке "Юстинишкю", водитель ответила мне: "Не понимаю".
В этой стране я больше всего боюсь заболеть или оказаться в беспомощном положении. Кажется, ты нужен, пока сам о себе можешь позаботиться", – писала Рекашюте.
Пресс-секретарь JUDU Грета Василяускайте сказала журналистам, что сейчас выясняют все обстоятельства этого происшествия.
"Сожалеем и приносим искренние извинения пассажиру и всем участникам ситуации за пережитые неприятные чувства, вызванные инцидентом.
Поведение водителя, о котором сообщили очевидцы, недопустимо. Компания "Вильнюсский общественный транспорт" заверила, что сделает все возможное, чтобы подобное не повторилось.
Компания начала внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Кроме того, будут проведены беседы со всеми работниками, чтобы они поняли свою ответственность перед пассажирами.
В данной ситуации водитель не поняла, чего от нее хотят – она беженка из Украины, литовским не владеет. Можем заверить, что компания "Вильнюсский общественный транспорт" обязаласл сделать так, чтобы украинцы в течение года получили основы литовского.
Мы благодарим неравнодушных пассажиров за их реакцию и помощь инвалиду", – сказано в комментарии.