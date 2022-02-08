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"Был год на подготовку. Конечно, в Литве, как всегда, снег выпадает неожиданно, хотя к этому готовились весь год. Так случилось и на этот раз". Так было с водителями, которые не успели к сроку купить новые автоаптечки или обновить содержимое старых.

В марте 2021 года Минздрав утвердил новый порядок и требования к автоаптечкам, который должен был вступить в силу с 1 января 2022 года.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.), одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).

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Об этом требовании к декабрю забыли не только водители, но и торговцы. Водители на форумах и в социальных сетях возмущались тем, что нигде нельзя купить аптечки нового образца или хотя бы необходимые предметы для пополнения старых.

Через две недели Минздрав Литвы сообщил об отсрочке. Новое правило вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Один водитель решил воспользоваться затишьем и попытать счастья в поиске всего необходимого для аптечки.

До этого правила, регламентирующие содержимое автомобильных аптечек в Литве менялись в 2003 году. Тогда из аптечек исчезли лекарства, поскольку специалисты заметили, что водители не проверяли их срок годности и возили просроченные. Кроме того, тогда упразднили средства для остановки кровотечения. В результате аптечка пополнилась специальным двухсторонним пледом, одна сторона которого греет, а другая охлаждает. Вместо лекарств в аптечке появились разные бинты и пластыри.

Перед покупателем стоит вопрос - что выбрать: новую аптечку за 60 евро или пополнение старой. Водитель был удивлен тем, что в первой же аптеке ему сразу предложили все необходимое для пополнения аптечки, а ведь в декабре ничего из этих вещей в продаже не было.

Покупатель решил наведаться в другую аптеку. Ему сразу же предложили дополнительный набор за 30 евро. Это недорого, если иметь в виду, что один жгут-турникет стоит 10-15 евро, а ведь нужны два, плюс сухой лед и маски.

Однако в третьей аптеке таких товаров не было, она могла предложить только одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты.

Так за час за 30 евро удалось купить все необходимое и даже провести небольшой эксперимент.

Плюс это страховка от штрафа в 12 евро и получения предупреждения в отделении Tuvlitа.

Однако есть такое ощущение, что к середине марта ситуация может изменится и снова начнется хаос.

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