Водитель предъявила полицейским водительское удостоверение своей сестры-близнеца

По данным правоохранительных органов, в четверг около 11.00 час. в Каунасе на пр. А. Юозапавичюса сотрудники полиции обратили внимание на водителя автомобиля Honda. Водитель (1951 г. р.) не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель остановленного автомобиля предъявила не свое водительское удостоверение, а удостоверение своей сестры-близнеца. На вопрос, кому принадлежит автомобиль, женщина ответила, что он принадлежит ее сыну. После проверки информации выяснилось, что водительское удостоверение принадлежит женщине, у которой нет сына, но есть сестра-близнец, у которой есть сын. Кроме того, водитель не имеет права управлять транспортным средством, поскольку она была лишена этого права.