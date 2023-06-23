Водитель предъявила полицейским водительское удостоверение своей сестры-близнеца

По данным правоохранительных органов, в четверг около 11.00 час. в Каунасе на пр. А. Юозапавичюса сотрудники полиции обратили внимание на водителя автомобиля Honda. Водитель (1951 г. р.) не была пристегнута ремнем безопасности.
Водитель остановленного автомобиля предъявила не свое водительское удостоверение, а удостоверение своей сестры-близнеца. На вопрос, кому принадлежит автомобиль, женщина ответила, что он принадлежит ее сыну. После проверки информации выяснилось, что водительское удостоверение принадлежит женщине, у которой нет сына, но есть сестра-близнец, у которой есть сын. Кроме того, водитель не имеет права управлять транспортным средством, поскольку она была лишена этого права.
Сотрудники Неманского комиссариата полиции города Каунаса ГКП Каунасского округа проводят досудебное расследование в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики по факту хищения печати, оттиска или документа либо использования похищенного. За это предусматривается наказание в виде штрафа или ареста или лишения свободы на срок до шести лет.
Расследование организовано и проводится прокурорами 2-го отделения Каунасской районной прокуратуры Каунасской окружной прокуратуры.