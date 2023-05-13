Водитель отреагировал на решение поднять цену на топливо: а куда делись деньги с налога на загрязнение

“Я вот думаю, что не знаю, куда ушли эти деньги, для чего собирали все эти налоги. И налог на загрязнение, и автомобили облагались налогом на загрязнение, и ничего из этого, никакой пользы для людей”, — говорит один из них.

“Это очень плохо, потому что цены растут, а зарплата стоит на месте. Правительство ни о чем не думает, только о повышении акцизов, а о жителях вообще ничего", - не скрывает возмущения другой.

Правда, некоторые водители поддерживают повышение акцизов.

“Это нормально, нам еще надо как-то выйти на уровень Евросоюза”, — сказал мужчина.

На этой неделе Сейм утвердил представленный Министерством окружающей среды проект повышения акцизного налога. Новый налог на выбросы углерода внесет свой вклад через два года. Министр окружающей среды Симонас Гентвилас рассказал LNK, какие виды топлива будут дороже.

“Уголь, кокс, бурый уголь, дизельное топливо, бензин — ископаемое топливо, от которого мы долгое время зависели”, — говорит он.

Отмечается, что многие представители бизнеса, выступавшие против такого закона, участвовали в рассмотрении этого предложения в комитетах Сейма.

“Большинство мнений всех сводилось к тому, что повышать не надо, повышать нельзя, что надо приостановить и этот вариант СО2, приостановить и другие, потому что экономическая ситуация в стране сегодня особенно нестабильна и никаких признаков стабильности на будущее она точно не показывает”, – делится исполнительный директор профсоюза АЗС Литвы Видас Шукис.

Это решение также подвергается критике со стороны оппозиции.

“Текущая экономическая ситуация действительно неблагоприятная. Литва в рецессии, непонятно, чем закончится этот спад, и, конечно, такое отношение способствует развитию экономики наших очень дружественных союзных государств”, — говорит член Сейма Саулюс Сквернелис.

Перевозчики не скрывают, что стоимость их услуг будет расти по мере подорожания топлива.

“Ну давайте понимать, что повышая акциз, мы повышаем стоимость всех услуг и товаров. Мы обязательно поднимем ставки, тем, кто здесь работает. Те, кто больше не сможет работать, просто закроются”, — говорит Андрюс Бурба, секретарь по инновационной и транспортной политике Linava.

Отмечают, что не только жители, но и предприниматели поедут в соседние страны за более дешевым топливом, поэтому Литва может потерять миллионы на сборе налогов.

“Им сложно пересечь границу и заправиться? Точно нет. Там уже есть более дешевое топливо, поэтому, конечно, мы поедем туда заправляться", - сообщил LNK А. Бурба.

“Мы создадим экономику, которая будет намного прибыльнее, чем там грузовик, который на границе заправится. Это будущее Литвы, а не искусственное продвижение самого дешевого импортного арабского или российского нефтяного топлива”, — говорит С. Гентвилас.

Сейм утвердил повышение акцизов и отмену льгот. Согласно телеканалу LNK, решение Сейма о повышении акцизов на топливо некоторые жители коротко и ясно называют "чушью". У других более широкое мнение.

В Литве акциз на дизельное топливо в размере 372 евро со следующего года увеличится до 466 евро, а с 2025 года — до 500 евро за тысячу литров. Это означает, что литовские акцизы на дизельное топливо будут самыми высокими в странах Балтии. Представители перевозчиков уже обратились к президенту.

“Я подписал письмо президенту, и мы просим президента наложить вето на этот закон, сесть и обсудить меры, которые действительно уменьшают загрязнение. Налог никак не уменьшит загрязнение”, — говорит А. Бурба, секретарь по инновационной и транспортной политике Linava.