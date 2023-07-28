Водитель была возмущена условиями на стоянке торгового центра

Элада (настоящее имя редакции известно) рассказала, что с такой ситуацией она столкнулась на стоянке ТЦ Europa.

"Я была шокирована количеством пыли, когда я въехала туда, у меня была возможность только ехать наверх, я не могла развернуться и выехать назад. Машина покрылась слоем пыли. Когда я вышла из машины, стала задыхаться от количества пыли. Я подумала, что ждет астматиков", – рассказала женщина.

Она обратилась в компанию Unipark, где ей ответили, что перед въездом стоит знак "Ремонт".

"Я им сказала, "Ремонт" может быть разным, могут и стены красить. Должно быть написано "опасные, экстремальные условия для здоровья" и т.д. Мне сказали, что я одна пожаловалась, больше никто не обращался с жалобами", – заметила водитель.

Представители Unipark сказали Delfi, что работы проводит компания Hanner, поэтому обращаться надо к ее представителям.