Водитель была возмущена условиями на стоянке торгового центра

Элада (настоящее имя редакции известно) рассказала, что с такой ситуацией она столкнулась на стоянке ТЦ Europa.
"Я была шокирована количеством пыли, когда я въехала туда, у меня была возможность только ехать наверх, я не могла развернуться и выехать назад. Машина покрылась слоем пыли. Когда я вышла из машины, стала задыхаться от количества пыли. Я подумала, что ждет астматиков", – рассказала женщина.
Она обратилась в компанию Unipark, где ей ответили, что перед въездом стоит знак "Ремонт".
"Я им сказала, "Ремонт" может быть разным, могут и стены красить. Должно быть написано "опасные, экстремальные условия для здоровья" и т.д. Мне сказали, что я одна пожаловалась, больше никто не обращался с жалобами", – заметила водитель.
Представители Unipark сказали Delfi, что работы проводит компания Hanner, поэтому обращаться надо к ее представителям.
Владелец стоянки Prime Location Property Fund указал Delfi, что сейчас обновляют парковку в ТЦ Europa, после завершения работ, вильнюсцы смогут пользоваться самой современной парковкой в столице.
"Все работы планируем завершить до конца этого года", – сказал глава компании Томас Паулюконис. Он заверил, что в тех зонах, где ведутся работы, есть ограждения, во время работ установлена временная разметка.
"Мы приносим извинения за временные неудобства, гарантируем, что их количество будет сокращаться, и вскоре водители смогут пользоваться достоинствами обновленной стоянки", – сказал Паулюконис.