Водитель автобуса: я бы посадила господина мэра за руль, пусть проедет по улицам Вильнюса

Водитель скорого автобуса 4G Янина пытается выехать на ул. Т.Нарбуто в Вильнюсе. 18-летний автобус даже на минимальной скорости там еле помещается, из-за этого отстает от графика.

В часы пик задержка составляет 20 минут. А ведь водители обязаны соблюдать график. Проблема еще в том, что водитель будет отвечать, если попадет в ДТП на суженной улице или заденет бордюр.

"Так не должно быть, если водители говорят – не я одна. Водители говорят:это нехорошо, невозможно, это космос", – сказала Янина Манкене.

4G – 7-й по популярности маршрут, на нем ездят 20 автобусов.

"Кажется, что там сидят люди, которые вообще ничего не понимают. Спросили бы у водителей, приехали бы, посмотрели, как выезжают автобусы. Я не понимаю", – возмущалась водитель.

Представители муниципалитета утверждают, что ул. Т.Нарбуто не сужают, а островок безопасности нужен, чтобы обезопасить пешеходов и велосипедистов, но на деле въезд и выезд стали уже.

"Если бы ехала пожарная или скорая в час пик - все, не проедут, никак не проедут, у них габариты больше. И у нас габариты больше", – сказала Манкене.

В этом году в Вильнюсе ремонтируют 100 км дорог. На одних работы уже идут к концу, на других - продолжаются. Некоторые дороги чинят с лета прошлого года. А мэр города все еще просит жителей проявить терпение.

"Я еще раз прошу жителей и гостей города проявить терпение, уже в скором времени мы сможем порадоваться качественными и красивыми дорогами", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Некоторые вильнюсцы согласны терпеть, но не понимают, почему надо было перекапывать все сразу.

"Плохо, что все делают одновременно – и там, и здесь… Должен быть какой-то график или что-то в этом роде", – возмущалась женщина на ул. Лепкальнё.

Мэр уверяет, что хотят сделать так, чтобы работы прекратились как можно скорее.

"Немало улиц в плохом состоянии, поэтому количество ремонтируемых дорог значительное, естественно, что мы не хотим играться, переделывая по несколько километров", – сказал мэр.

Янина предлагает мэру: "Я бы дала господину Бенкунскасу автобус, пусть он здесь проедет. Или пускай хотя бы постоит рядом и посмотрит, какая там ситуация".

Она опасается, что эти островки придется разбирать, так деньги налогоплательщиков пустят на ветер.

"Это у нас запросто. Сначала сделают. Потом говорят: посмотрим, оправдается ли. Тут берет и не оправдывается", – заметила Манкене.

Недалеко от этого места на перекрестке ул. Т.Нарбуто и Салтонишкю тоже была сужена улица, но после возмущения жителей автомобилям вернули полосы.

Пока можно лишь гадать, не ждет ли такая же судьба и островок перед выездом на кольцо у педагогического университета.