Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что это акция протеста, которая согласована с инспекторами по охране природы, краска не вредна для животных и растений.
Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что это художественный перформанс, цель которого - обратить внимание мира на военные преступления России. Он подтвердил, что используется краска аналогичная той, которой в День Св. Патрика воды Вильняле красят в зеленый цвет.
Во время перформанса красный пруд должна была переплыть пловчиха.
Напомним, что Россия напала на Украину 24 февраля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Оценка угрозы России для Литвы: когда россияне залижут раны и на что могут решиться
Жуткие кадры из Бучи, в которой после ухода российских...
Специальный эфир Delfi: бойня в Буче — последует ли за преступлением наказание?
Мир ужаснулся от свидетельств массовых убийств в...
Война в Украине. Российские военные с воздуха атаковали Днепропетровскую область
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Жители Литвы за месяц выкупили годовое количество соли: одни хранят, другие продают по 2,5 евро
Когда в Украине началась война, жители Литвы стали...