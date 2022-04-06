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В среду жители Вильнюса заметили что вода в пруду около российского посольства окрасилась в кровавый цвет.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что это акция протеста, которая согласована с инспекторами по охране природы, краска не вредна для животных и растений.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что это художественный перформанс, цель которого - обратить внимание мира на военные преступления России. Он подтвердил, что используется краска аналогичная той, которой в День Св. Патрика воды Вильняле красят в зеленый цвет.

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Во время перформанса красный пруд должна была переплыть пловчиха.

Напомним, что Россия напала на Украину 24 февраля.

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