Во втором столичном тоннеле были установлены посты контроля, измеряющие среднюю скорость

 
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ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

19 апреля ЗАО Vilniaus apšvietimas установило пост контроля скорости, измеряющий среднюю скорость, в еще одном столичном тоннеле. На этот раз на Западной объездной дороге – в тоннеле Гудяляй, пишет портал madeinvilnius.lt.

Во время установки ПКС временно было остановлено движение со стороны Таранде в сторону Гарюнай. Движение было остановлено у тоннеля - закрывали одну полосу из четырех.

Недавно такие радары были установлены в тоннеле на ул. Гележинё Вилко. Пока это оборудование не работает, планируется, что оно начнет фиксировать нарушителей летом. Посты контроля, измеряющие среднюю скорость, установят также на ул. Т.Нарбуто, поэтому в ближайшие дни возможны ограничения и на этой улице.

Всего в Вильнюсе установят 4 комплекта таких ПКС. Планируется также, что в городе будут использовать портативный комплект такого оборудования, его будут переставлять с места на место.

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