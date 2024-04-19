Во втором столичном тоннеле были установлены посты контроля, измеряющие среднюю скорость

Во время установки ПКС временно было остановлено движение со стороны Таранде в сторону Гарюнай. Движение было остановлено у тоннеля - закрывали одну полосу из четырех.

Недавно такие радары были установлены в тоннеле на ул. Гележинё Вилко. Пока это оборудование не работает, планируется, что оно начнет фиксировать нарушителей летом. Посты контроля, измеряющие среднюю скорость, установят также на ул. Т.Нарбуто, поэтому в ближайшие дни возможны ограничения и на этой улице.