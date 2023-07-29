Во втором квартале мошенники пытались выманить 4,4 млн. евро, украли 2,5 млн.

Статистика ЛАБ показывает, что во втором квартале удалось остановить перевод мошенникам 1,7 млн. евро.

Еще около 200 000 евро, украденных мошенниками, за это время удалось вернуть. Всего в апреле/июне зафиксирован 2951 завершенный случай мошенничества (в прошлом 2454).

"Несмотря на то, что количество случаев мошенничества растет, мы видим, что средства защиты, применяемые финансовыми учреждениями, дают результаты. (...)", – сказала президент ЛАВ Эйвиле Чипкуте.

По данным ЛАБ, за год во втором квартале число случаев мошенничества выросло с 2454 до 2951, однако уменьшилась средняя сумма денег, которую удалось выманить. В прошлом году во втором квартале это было 1588 евро, а в этом – 856 евро.

Самым популярным методом мошенничества остается фишинг - присылают смс-сообщение или эл. письмо с активной ссылкой, у жителя пытаются выведать подключение к э-банкингу. Во втором квартале этого года зафиксировано 1698 случаев фишинга, в прошлом - 1533.