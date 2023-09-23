Во втором квартале 2023 г. увеличилось количество поездок жителей в Литву и за границу

В качестве основных причин отказа от поездок по стране жители Литвы назвали недостаточный доход (27 проц.), нежелание путешествовать (24 проц.), высокую занятость и отсутствие безопасности (по 15 проц.), проблемы со здоровьем и другие причины (по 8 проц.), семейные обязанности (уход за ребенком, больным, 3 проц.), указывает агентство.

Также во втором квартале 2023 г. жители страны, путешествовавшие по Литве, оценили свои поездки как очень хорошие (66 проц.) и хорошие (32 проц.), удовлетворительные (2 проц.).

Сообщается, что самым популярным видом транспорта был легковой автомобиль – на нем путешествовали 87 проц. жителей страны. 9 проц. туристов путешествовали на автобусе, 3 проц. – на поезде и 1 проц. – на других видах транспорта.

37 проц. местных туристов ночевали в гостиницах, гостевых домах или мотелях, 26 проц. – в съемном жилье, 19 проц. – у родственников и друзей, 10 проц. – в своем жилье для отдыха, по 4 проц. – в санаториях и оздоровительных учреждениях, и других местах.

По данным агентства, в апреле-июне 2023 г. одна поездка жителя страны по Литве длилась в среднем 2,16 ночи. Жители, путешествовавшие по Литве, потратили 115,9 млн. евро. За одну личную поездку жители страны потратили в среднем 121 евро, за деловую поездку – 108 евро.

Также из однодневных поездок 82 проц. поездок были в личных целях, 8 проц. – в деловых целях.

Больше путешествовали за границу

Данные агентства указывают, что во втором квартале 2023 г. за границу ездили 454,7 тыс. жителей страны, что на 2,7 проц. больше, чем за аналогичный период 2022 г., средняя продолжительность поездки за границу составила 7,2 ночи.

53,1 проц. путешествующих ночевали в гостиницах и мотелях, 45 проц. останавливались у родственников и друзей или в частном секторе размещения.

В апреле-июне того же года туристы из Литвы, посетившие зарубежные страны, потратили 289,7 млн. ​​евро, что на 7,4 проц. больше, чем за тот же период прошлого года. Во втором квартале 2023 г. один житель Литвы потратил на поездку за границу в среднем 507 евро.

Число поездок за границу во втором квартале 2023 г. по сравнению с тем же периодом 2022 г. выросло на 3,7 проц. Жители Литвы совершили 571,3 тыс. поездок.