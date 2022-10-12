Во второй раз женился Жидрунас Савицкас

Пара сочеталась законным браком в Молетай 12 октября, в 11 ч.
Жена 47-летнего спортсмена также не равнодушна к активному образу жизни. Она занимается культуризмом, фитнесом, тяжелой атлетикой.
Delfi напоминает, что свадьба была намечена на 8 августа, но по неизвестным причинам не состоялась.
Летом 2020 года Савицкас упомянул о том, что его пути с первой женой разошлись, через год пара официально расторгла отношения.
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