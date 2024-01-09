Во вторник Вильнюсское самоуправление встретится с пострадавшими от пожара в Виршулишкес

 
ELTA
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Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
Po gaisro Viršuliškėse dalis gyventojų įleidžiami į savo butus
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Во вторник мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас вместе с представителями самоуправления и Красного Креста встретится с жителями, пострадавшими от пожара в многоквартирном доме в Виршулишкес, чтобы обсудить ключевые вопросы социальной помощи.

Представители самоуправления сообщили, что на встрече в основном будут обсуждаться вопросы, связанные с поиском жилья и размещением, а также с заявлениями на получение компенсаций.

Красный Крест, который также примет участие во встрече, должен на этой неделе разработать порядок распределения пожертвованных общественностью средств между пострадавшими жильцами. Решение планируется принять после получения от Вильнюсского городского самоуправления информации о потребностях жильцов в поддержке, сообщили представители Красного Креста.

На прошлой неделе поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Виршулишкю в столичном микрорайоне Виршулишкес. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения и Единого центра помощи, после нескольких взрывов в многоквартирном доме начался пожар, который распространился на четыре квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах дома. Позже сообщалось, что во время пожара была повреждена конструкция многоквартирного дома – обрушилось перекрытие между горящими квартирами.

Из-за пожара были эвакуированы жильцы 30 квартир, во время пожара дымом отравились 3 человека. По данным полиции, 28-летняя и 43-летняя жильцы дома лечатся амбулаторно, а 80-летняя женщина из-за отравления дымом госпитализирована.

Во вторник Вильнюсское городское самоуправление на месте пожара объявило экстремальную ситуацию. Для безопасности жильцов территория огорожена, здание охраняется – дежурят полиция и пожарные. Полиция собирает информацию для расследования обстоятельств пожара.

Всем эвакуированным было предложено размещение в гостинице за счет муниципалитета. В гостинице временно разместились 18 человек (в том числе двое детей), остальные эвакуированные жильцы решили остаться у родственников.

Муниципалитет также призвал жильцов подать заявление на получение целевого пособия и предоставление социального жилья.

Полиция собирает информацию для расследования обстоятельств пожара. Также начато досудебное расследование по факту уничтожения или порчи имущества.

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