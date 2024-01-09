Во вторник Вильнюсское самоуправление встретится с пострадавшими от пожара в Виршулишкес

Представители самоуправления сообщили, что на встрече в основном будут обсуждаться вопросы, связанные с поиском жилья и размещением, а также с заявлениями на получение компенсаций.

Красный Крест, который также примет участие во встрече, должен на этой неделе разработать порядок распределения пожертвованных общественностью средств между пострадавшими жильцами. Решение планируется принять после получения от Вильнюсского городского самоуправления информации о потребностях жильцов в поддержке, сообщили представители Красного Креста.

На прошлой неделе поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Виршулишкю в столичном микрорайоне Виршулишкес. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения и Единого центра помощи, после нескольких взрывов в многоквартирном доме начался пожар, который распространился на четыре квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах дома. Позже сообщалось, что во время пожара была повреждена конструкция многоквартирного дома – обрушилось перекрытие между горящими квартирами.