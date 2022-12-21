В Клайпеде, Каунасе и Шяуляе это явление фиксировалось уже во вторник утром, в Вильнюсе ледяной дождь и гололед начались вечером.
"Стою и не могу шагу ступить", – сказала Delfi жительница Вильнюса, которая прислала фотографию.
Другие вильнюсцы тоже бранили дворников - тротуары превратились в каток. Однако дворники говорят, что они перед стихией бессильны – посыпать тротуары бессмысленно из-за ледяного дождя. Земля промерзла, поэтому вода замерзает на ее поверхности.
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