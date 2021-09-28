"Заторы, поскольку около парка Вингис открыт канализационный колодец, одна полоса закрыта. Так может закройте этот колодец на время пика", – писал один пользователь.

Мало того, на ул. Гележинё Вилко произошло ДТП. Автомобили столкнулись в крайней левой полосе. О проблемах сообщила и компания "Услуги сообщения".

"Фиксируются заторы на ул. Гележинё Вилко, Укмергес, на въезде на кольцо Педагогического университета. Водители, будьте внимательны и по мере возможности выбирайте другой маршрут. Вниманию пассажиров общественного транспорта! Фиксируются сбои в расписании автобусов следующих маршрутов: 1G, 2G, 3G, 10, 11, 24, 34, 56, 87, 88, 89", – сообщает компания.

Представитель компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс сказал Delfi, что сообщение об открытом колодце около виадука на ул. М.-К.Чурлёнё поступило еще 27 сентября, в 19 ч.

Специалисты Grindа закрыли колодец временной крышкой, установили знаки и информировали владельца колодца - Vilniaus vandenys.

Однако во вторник утром стали поступать сообщения о колодце и заторах, звонила полиция и водители. Выяснилось, что колодец снова открыт, никто не собирается его закрывать.

По словам Степонавичюса, компания Grinda самостоятельно закрыть колодец не могла, поскольку все колодцы разные. "Мы снова обратились в Vilniaus vandenys, они сказали, что им о ситуации известно, подрядчик информирован", – рассказал специалист.

Пресс-секретарь Vilniaus vandenys Рената Саулите-Смальске сказала Delfi, что колодец находится в неудачном месте, здесь три полосы сходятся в одну.

"Вчера выезжала наша команда, чтобы оценить ситуацию. Выяснилось, что простого решения нет, поскольку повреждена и крышка колодца и сам колодец треснул", – рассказала она.

По словам Саулите-Смальске, вызвали подрядчика, компанию Eurovia. Ее специалисты не только восстановят колодец, но и закроют его, кроме того, им придется заново положить асфальт вокруг колодца.

"это не тот случай, когда все обойдется простой заменой люка. Здесь нужно и укрепить колодец, и положить асфальт", – сказала она.