Во вторник в Вильнюсе состоится пикет против ограничений для тех, у кого нет "паспорта возможностей"

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал Delfi, что акция будет проходить с 9 до 17 ч. За разрешением для проведения акции обращалось физическое лицо.

Пресс-сектетарь ГКП Вильнюсского района Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что полиции известно об этом разрешении. Сколько стражей порядка будет дежурить, представитель полиции не сказала. По ее словам, "нет официальной информации о возможных беспорядках, организаторы просили разрешения на приведение мирной акции протеста".

Учитель литовского языка и литературы Астра Астраускайте в фейсбуке призывала людей "готовить плакаты, барабаны и свистки, а также алюминиевые кастрюли, тазики и половники, чтобы было больше шума, для импровизированной очистки Авгиевых конюшен".

"Готовим импровизированную виселицу с петлей", – писала она. В понедельник в фейсбуке она обсудила программу акции.

"Сбор в 9:00 ч. у парламента. Запускаем сирену, бутафорный дым", – продолжала Астраускайте.

Потом будет принята резолюция, которую передадут президенту ЛР.

"После резолюции официальная часть завершится, трибуну предоставят народу: люди на месте будут регистрироваться для выступлений, смогут высказать свою позицию в связи с действиями властей, сегрегации и атмосфере небезопасности в Литве", – писала Астраускайте.

"Кто хочет и подготовится, может исполнить патриотические, литовские песни для поддержания народного духа и решительности. Подчеркиваем, что не будет разжигания ненависти, беспорядков".

"Только мирные способы, испытанные 11 марта 1990 г. и 13 января 1991 г.", – сказала она.

Астраускайте в фейсбуке писала, что организаторы акции - "патриотические литовцы".

Философ, доцент вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Нида Василяускайте на прошлой неделе в фейсбуке поделилась 9 пунктами требований, с которыми выступят участники акции.

"НЕМЕДЛЕННО:

1) Отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения и запреты;

2) Отклонить проекты принудительной вакцинации – как детей, так и взрослых;

3) Отменить все виды давления и дискриминацию здоровых людей на основе вакцины;

4) Отменить обязательное тестирование;

5) Отменить "паспорт возможностей";

6) Отклонить обращение правительства в связи с поправками к Трудовому кодексу и закону о гражданской безопасности;

7) Отменить режим чрезвычайной ситуации;

8) Прекратить всякие действия по присоединению к Давосскому форуму;

9) Отставка правительства. Полная.

"Обычного небольшого митинга тут недостаточно, он ничего не изменит – нужен Майдан, надо, чтобы у парламента собралась вся Литва и не отступать, пока требования не выполнят. Чтобы не боялись никаких приходящих для компрометации: пусть приходят все, кто хочет, главное, чтобы мы пришли и не оставили свою свободу другим", – писала Василяускайте.

Она указала, что эта дата "важнее 13 января".

"Тогда в случае провала грозила дальнейшая жизнь в составе СССР, в оккупации, без независимости; сейчас, в случае неудачи и пассивности, грозит жизнь в условиях нового, самого настоящего апартеида, уже не в правовом государстве и не как гражданам, в любой момент может случиться так, что не будут действовать права человека, Конституция ЛР, международные нормы и обязательства. А если нам повезет – поможем раскачать аналогичные протесты во всей Европе", – писала Василяускайте.