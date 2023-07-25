Во вторник в Вильнюсе состоится бесплатный фестиваль: программа, специальные маршруты и ограничения

На всей территории будут зоны для развлечений, мастер-классов и общепита

Столичный муниципалитет информирует, что по случаю 700-летия Вильнюса общественный транспорт в городе будет бесплатным, а на фестиваль людей будут возить автобусы специальных маршрутов.

Фестиваль начнется с выступления оркестра Театра оперы и балета (дирижер Ричардас Шумила) и солистов Эдгараса Монтвидаса, Евы Прудниковайте, Аушрине Стундите и Костаса Сморигинаса.

21:30 Концерты CLEAN BANDIT и BASTILLE

01:00 Завершение программы

Во время фестиваля будет курсировать специальный маршрут "Кафедральный собор – парк Вингис", автобусы будут подвозить к парку по ул. Гяросёс Вильтес и М.-К.Чурлёнё. Эти автобусы будут курсировать с 16 до 2 ч.

Они будут останавливаться на остановках: Кафедральный собор, мост Короля Миндаугаса, Театр оперы и балета, А.Гоштауто, площадь Независимости, Вярсло трикампис, "Молодой, как Вильнюс", В.Петарё и парк Вингис.

Люди со спецпотребностями и другие участники мероприятия по мере необходимости смогут пользоваться электрическим автобусом на территории парка Вингис. Он будет возить людей от перекреста ул. Гележинё Вилко и Гяросёс Вильтес до эстрады. Этот автобус будет курсировать с 17 ч.

С 16.30 ч. чаще будут курсировать автобусы 21, 22, 24, 54, 73 маршрутов и троллейбусы 12, 18 маршрутов.