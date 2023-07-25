Во вторник в Вильнюсе состоится бесплатный фестиваль: программа, специальные маршруты и ограничения

Фестиваль начнется с выступления оркестра Театра оперы и балета (дирижер Ричардас Шумила) и солистов Эдгараса Монтвидаса, Евы Прудниковайте, Аушрине Стундите и Костаса Сморигинаса.
После выступления классического оркестра и исполнителей настанет черед популярной музыки - выступят Бенас Александравичюс, Альгирдас Каушпедас, Моника Лю, Jessica Shy, Evgenya Redko, Мантас Янкавичюс, Игорис Кофас (Lemon Joy), Вайдас Баумила, Александрас Иванаускас-Фара и др.
Столичный муниципалитет информирует, что по случаю 700-летия Вильнюса общественный транспорт в городе будет бесплатным, а на фестиваль людей будут возить автобусы специальных маршрутов.
Программа
17:00 открытие ворот
На всей территории будут зоны для развлечений, мастер-классов и общепита
18:00 Программа известных литовских исполнителей
Концерт оркестра Литовского национального театра оперы и балета
Дирижер Ричардас Шумила, солисты Эдгарас Монтвидас, Ева Прудниковайте, Аушрине Стундите и Костас Сморигинас
Вечер дуэтом литовских исполнителей
Выступят Бенас Александравичюс, Альгирдас Каушпедас, Моника Лю, Jessica Shy, Evgenya Redko, Мантас Янкавичюс, Игорис Кофас (Lemon Joy), Вайдас Баумила, Александрас Иванаускас-Фара, Габриэлюс Вагялис и др.
21:30 Концерты CLEAN BANDIT и BASTILLE
01:00 Завершение программы
Во время фестиваля будет курсировать специальный маршрут "Кафедральный собор – парк Вингис", автобусы будут подвозить к парку по ул. Гяросёс Вильтес и М.-К.Чурлёнё. Эти автобусы будут курсировать с 16 до 2 ч.
Они будут останавливаться на остановках: Кафедральный собор, мост Короля Миндаугаса, Театр оперы и балета, А.Гоштауто, площадь Независимости, Вярсло трикампис, "Молодой, как Вильнюс", В.Петарё и парк Вингис.
Люди со спецпотребностями и другие участники мероприятия по мере необходимости смогут пользоваться электрическим автобусом на территории парка Вингис. Он будет возить людей от перекреста ул. Гележинё Вилко и Гяросёс Вильтес до эстрады. Этот автобус будет курсировать с 17 ч.
С 16.30 ч. чаще будут курсировать автобусы 21, 22, 24, 54, 73 маршрутов и троллейбусы 12, 18 маршрутов.
На фестиваль бесплатно можно будет приехать на общественном транспорте: до остановки Гяросёс Вильтес на автобусах 2G, 21, 22, 23, 29, 54 и 4, 6, 12, 16 троллейбусах. До остановки парк Вингис – на 24 автобусе. До остановки М.-К.Чурлёнё – на автобусах 3G, 23, 73 и 10 и 17 троллейбусах. До остановки Латвю – на 21 автобусе.
После фестиваля домой можно вернуться на ночных автобусах (с 23.30 до 3 ч.) 88N, 101N, 102N, 103N, 104N и 105N. С 10 ч.
25 июля до 2 ч. 26 июля будет запрещено движение транспорта в парке Вингис.
С 16 ч. 25 июля до 2 ч. 26 июля на ул. Электринес, Эйгулю и Бирутес будет введено одностороннее движение.
Из-за возможных заторов водителям рекомендуют избегать перекресток ул. Геросёс Вильтес и Гележинё Вилко.