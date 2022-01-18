Как и в других пунктах Dėk‘ui, желающие могут оставить здесь ненужные вещи в хорошем состоянии или взять, что им нужно. Отдать можно: небольшую мебель, детали интерьера, электрические приборы, детскую технику, игрушки, вещи для досуга, одежду, обувь.
Жирмунайский пункт DĖK’ui от других отличается тем, что там будет действовать мастерская, ПУ Žiedinė ekonomika и агентство социального трудоустройства Sopa.
В мастерской планируют обучить около 60 человек из социально уязвимых групп, чтобы они, научившись чинить вещи, моги интегрироваться в рынок труда.
Домантас Трацявичюс, глава ПУ Žiedinė ekonomika, рассказал, что из 15 человек, которых обучили починке вещей в первом пункте DĖK’ui в Пилайте, 9 уже нашли работу.
Согласно подсчетам, 40% всех жителей Европы каждую неделю покупают вещь, которую потом никогда не используют. С июня 2019 г. через пункты DĖK‘ui новых хозяев нашли 22 000 вещей.
Инфраструктура сети пунктов расположена так, чтобы ими было удобно пользоваться не только горожанам, но и жителям региона.
В Вильнюс такой пункт работает на ул. Лепкальнё, на ул. Пумпену, Прамонес, на проспекте Пилайтес, в Вильнюсском районе – в дер. Велючёнис, Грикенай, Пакриже, в Шальчининкай, в Яшюнай, в Эйшишкес, Лентварисе, Электренай, Укмерге, Шнипоняй (Ширвинтский район) и в Пляушкяй и Малейкенай (Швенчёнский район).
В старом городе на ул. Жиду есть бутик DĖK’ui, где можно бесплатно взять книги и бижутерию. Другие вещи, которые привозят в бутик DĖK’ui, например, бытовую технику, игрушки, мебель, галантерею, посуду – увозят в другие пункты DĖK’ui.
В Журмунай пункт DĖK’ui откроется 18 января в 11 ч.
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