Во вторник утром многих вильнюсцев разбудил сильный дождь и ветер. К сожалению, только шумом все не обошлось: во дворах некоторых жителей ждал неприятный сюрприз.
В районе Жверинас на автомобиль упало дерево.
Жаль, но прогноз синоптиков неутешительный: дождь будет идти почти по всей Литве, дождливой погода будет и в среду.
В четверг осадков уже будет меньше, однако в некоторых районах все же прогнозируют грозы.
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