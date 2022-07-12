Во вторник утром многих вильнюсцев разбудил сильный дождь и ветер. К сожалению, только шумом все не обошлось: во дворах некоторых жителей ждал неприятный сюрприз.

В районе Жверинас на автомобиль упало дерево.

Жаль, но прогноз синоптиков неутешительный: дождь будет идти почти по всей Литве, дождливой погода будет и в среду.

В четверг осадков уже будет меньше, однако в некоторых районах все же прогнозируют грозы.