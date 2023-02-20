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В Вильнюсе во вторник пройдут мероприятия по случаю католической Масленицы, пишет madeinvilnius.lt.
Užgavėnės Palangoje
Užgavėnės Palangoje
© Aldas Ten / F360.LT

Маскарадное празднование состоится в нескольких местах – Морену будут возить по городу.

Программа:

16.30 ч. | Площадь им. В.Кудирки. Состоится танцевальный поединок Канапиниса и Лашинининса (весны и зимы). Затем шествие пойдет по проспекту Гедиминаса.

17.00 ч. | Сквер Одмину. Состоится песенный поединок Канапиниса и Лашинининса. Ряженые пойдут с Мореной по кафедральной площади и улице Пилес.

17.40 ч. | Ратушная площадь.

18.10 ч. Продолжится веселье под музыку.

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