Маскарадное празднование состоится в нескольких местах – Морену будут возить по городу.
Программа:
16.30 ч. | Площадь им. В.Кудирки. Состоится танцевальный поединок Канапиниса и Лашинининса (весны и зимы). Затем шествие пойдет по проспекту Гедиминаса.
17.00 ч. | Сквер Одмину. Состоится песенный поединок Канапиниса и Лашинининса. Ряженые пойдут с Мореной по кафедральной площади и улице Пилес.
17.40 ч. | Ратушная площадь.
18.10 ч. Продолжится веселье под музыку.
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