Маскарадное празднование состоится в нескольких местах – Морену будут возить по городу.

Программа:

16.30 ч. | Площадь им. В.Кудирки. Состоится танцевальный поединок Канапиниса и Лашинининса (весны и зимы). Затем шествие пойдет по проспекту Гедиминаса.

17.00 ч. | Сквер Одмину. Состоится песенный поединок Канапиниса и Лашинининса. Ряженые пойдут с Мореной по кафедральной площади и улице Пилес.

17.40 ч. | Ратушная площадь.

18.10 ч. Продолжится веселье под музыку.