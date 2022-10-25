В Литве частичное солнечное затмение можно будет наблюдать чуть больше 2 часов. Максимум можно будет увидеть затемненные 59% Солнца.

В Клайпеде солнечное затмение начнется в 12.11 ч., максимума оно достигнет в 13.20 ч. (56%). Завершится это зрелище в Клайпеде в 14.30 ч.

В Вильнюсе солнечное затмение начнется в 12.15 ч., максимума достигнет в 13.26 ч. (59%). Завершится зрелище в 14.37 ч., сообщает timeanddate.com.

Первыми солнечное затмение увидят жители Исландии.