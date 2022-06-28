Во вторник в Литве был побит 82-летний температурный рекорд

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Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что до этого рекорд 28 июня фиксировался в 1940г. в Лаздияй - воздух прогрелся до 32,1°C. Рекорд был улучшен больше чем на 1 градус.
Поскольку некоторые люди путают суточные рекорды с абсолютными рекордами месяца или лета, напоминаем: абсолютный рекорд за июнь составляет +35,7°C (зафиксирован 12 июня 2019 года в Кайшядорисе). Абсолютный рекорд всего лета и года в Литве - +37,5°C (зафиксирован 30 июля 1994 г. в Зарасай).
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