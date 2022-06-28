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28 июня в Литве было жарче, чем накануне, а центр жаркой погоды сформировался над северо-западными районами. Согласно предварительным данным на 15–16 ч., в Кретинге зафиксировано 33,6 градусов тепла, сообщает meteo.lt

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Во вторник в Литве был побит 82-летний температурный рекорд
© DELFI / Orestas Gurevičius

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что до этого рекорд 28 июня фиксировался в 1940г. в Лаздияй - воздух прогрелся до 32,1°C. Рекорд был улучшен больше чем на 1 градус.

Поскольку некоторые люди путают суточные рекорды с абсолютными рекордами месяца или лета, напоминаем: абсолютный рекорд за июнь составляет +35,7°C (зафиксирован 12 июня 2019 года в Кайшядорисе). Абсолютный рекорд всего лета и года в Литве - +37,5°C (зафиксирован 30 июля 1994 г. в Зарасай).

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