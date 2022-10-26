Во время рейда полиция проверяла, не пользуются ли водители мобильными телефонами за рулем.

Кроме того, водителям раздавали ультразвуковые свистки для отпугивания диких животных.

Согласно данным полиции, это средство особенно актуально сейчас, осенью, во время миграции диких животных.

Свистки закрепляют на автомобиле, они издают ультразвук, который не слышен человеческим ухом, но отпугивает животных.

Такие свистки уже давно используют водители в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии и др. странах.

Акция проходила в Вильнюсском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском и Алитусском округах.