Во вторник ни один литовец не полетел рейсом WizzAir из Вильнюса в Израиль

Утверждается, что из 155 пассажиров был один белорус, один – гражданин США. Остальные отбывшие являются гражданами Израиля.

В субботу Министерство иностранных дел (МИД) призвало граждан Литвы, находящихся в Израиле, как можно скорее покинуть страну, а тех, кто собирается туда поехать, оценить необходимость поездки.

Гражданам Литвы, находящимся в настоящее время в Израиле, также рекомендуется зарегистрироваться в приложении „Путешествуй безопасно“ (Keliauk saugiai), заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться для оказания консульской помощи. В понедельник 7 граждан Литвы зарегистрировались для выезда из Израиля.