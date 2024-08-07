2024.08.07 07:09

Во вторник ни один литовец не полетел рейсом WizzAir из Вильнюса в Израиль

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Arpad Foldhazi | photo by foldhazi.hu /// facebook.com/foldhaziphoto

Ввиду продолжающейся на Ближнем Востоке геополитической напряженности во вторник ни один гражданин Литвы не улетел из Вильнюса в Израиль рейсом WizzAir, сообщает Национальный центр управления кризисами (НЦУК).

Утверждается, что из 155 пассажиров был один белорус, один – гражданин США. Остальные отбывшие являются гражданами Израиля.

В субботу Министерство иностранных дел (МИД) призвало граждан Литвы, находящихся в Израиле, как можно скорее покинуть страну, а тех, кто собирается туда поехать, оценить необходимость поездки.

Гражданам Литвы, находящимся в настоящее время в Израиле, также рекомендуется зарегистрироваться в приложении „Путешествуй безопасно“ (Keliauk saugiai), заполнив форму регистрации поездки, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться для оказания консульской помощи. В понедельник 7 граждан Литвы зарегистрировались для выезда из Израиля.

НЦУК также сообщает, что по состоянию на вторник в Израиле действуют 185 SIM-карт литовских операторов. В субботу их было 212.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии