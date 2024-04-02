Во вторник начинается промежуточная проверка знаний одиннадцатиклассников по литовскому языку и литературе

В этой проверке, которая продлится до пятницы, должны принять участие более 26 000 одиннадцатиклассников. В ходе устной проверки им предстоит представить публицистический текст и обсудить его тему.

Как сообщили в Национальном агентстве по образованию (НАО), на промежуточный экзамен по литовскому языку и литературе выделяется около 30 минут на одного учащегося. За экзамен можно набрать 20 баллов.

Первые промежуточные проверки вызвали волну возмущения из-за ненадлежаще подготовленных заданий. В ответ на критику министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас поручил дать экспертную оценку промежуточным экзаменам по математике и физике.