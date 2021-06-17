Во всех центрах вакцинации Литвы – вакцинация без регистрации

Центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин.
Важно принести с собой документ, удостоверяющий личность.
Жителей просят обратить внимание на указатели и занимать место там, где указано "живая очередь".
Людям, которые заранее зарегистрировались на прививку, в этой очереди стоять не придется - центры вакцинации организуют отдельный поток.
В стране как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1,75 млн. жителей – 42%.
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