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С целью повышения темпов вакцинации от коронавируса, в четверг по всей Литве люди могут прививаться без предварительной регистрации, сообщает Министерство здравоохранения.
Во всех центрах вакцинации Литвы – вакцинация без регистрации
© AFP / Scanpix

Центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин.

Важно принести с собой документ, удостоверяющий личность.

Жителей просят обратить внимание на указатели и занимать место там, где указано "живая очередь".

Людям, которые заранее зарегистрировались на прививку, в этой очереди стоять не придется - центры вакцинации организуют отдельный поток.

В стране как минимум одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 1,75 млн. жителей – 42%.

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