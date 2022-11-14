Во время выбора работника компания Telia Lietuva дискриминировала кандидата по национальному признаку

Летом в Службу контролера равных возможностей обратилась женщина, которую на собеседование приглашала специалист Telia Lietuva (компания искала SEO-специалиста). Представитель Telia Lietuva пригласила ее на собеседование через портал LinkedIn.

Во время телефонного разговора кандидат рассказала о своем опыте, сообщила, что литовский язык у нее - не родной, она полька.

После телефонного разговора ее пригласили на собеседование, но потом его отменили, сообщив, что, несмотря на то, что квалификация ее подходит, ее не могут взять на работу в силу сложившегося геополитического положения - белорусов и россиян не принимают. В ходе проверки претендента компания узнала, что у женщины, которая родилась в Беларуси, есть двойное гражданство - белорусское и польское.

В ходе расследования представители компании указали, что в данном случае имел место человеческий фактор, допущена ошибка. По их словам, специалист компании не знала, как протекают процессы, поэтому неверно интерпретировала решение и неправильно информировала кандидата.

"По словам представителей администрации, Telia Lietuva не собирает данные о национальности и гражданстве претендентов, причина отказа – недостаточное владение литовским языком (одним из условий было – кандидат должен свободно говорить и писать по-литовски). Во второй этап кандидата не пригласили и потому, что высказанные во время первой беседы ожидания были выше тех, которые предлагают для соискателей на конкретную должность", – сказано в сообщении.

Контролер выяснила, что Telia Lietuva нарушила закон о равных возможностях. Требование владеть государственным языком обоснованное и понятное, но аргументы компании не убедительные. Во время первой беседы знаний литовского языка было достаточно, чтобы кандидата пригласили во второй этап.

Кроме того, ответ представителя компании написан ясно и недвусмысленно: "Твой опыт на самом деле отвечает требованиям и подходит для предлагаемой нами позиции, но во всех случаях перед трудоустройством кандидатов мы проводим тщательную проверку, которую, к сожалению, при нынешней геополитической ситуации кандидаты из России и Беларуси не проходят, поэтому пока мы не можем осуждать твою кандидатуру. Очень жаль, что сложилась такая ситуация, но лично я верю, что при других обстоятельствах ты со своим большим опытом прекрасно подошла бы для нашей команды [...]".

Контролер указала, что указанный в этом сообщении мотив отказа не только неэтичен, но и незаконен.

"Геополитическая ситуация на самом деле напряженная, но во время выбора работника надо руководствоваться критическим мышлением, принципами профессионализма и недискриминации. Истец - гражданка ЕС, у нее есть право на жизнь и работу в Литве. Недемократическое руководство Беларуси представляет угрозу для нашей страны, но это не означает, что люди с белорусскими корнями сами по себе хуже или меньше достойны нормальных условий работы", – указала Сабатаускайте.

Контролер сделала Telia Lietuva предупреждение и рекомендовала утвердить в компании политику соблюдения равных возможностей, которой следует руководствоваться при трудоустройстве.