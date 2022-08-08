Билеты на выступления комика стоили 30-150 евро, все они были распроданы. Первое выступление состоялось 4 августа. В начале первого выступления он заговорил с публикой по-латышски, поздоровался и сообщил, что учит латышский, поскольку в России тщательно следят за его выступлениями.

В воскресенье выступление также было начато на латышском.

Напомним, что в первый же день войны Галкин в социальных сетях осудил эти действия, семья покинула Россию. Он живет за границей, между тем на родине о нем распускают гнусные слухи и стряпают дело за критику войны.

Галкин шутил и на тему управления коронавирусом в России, карантин в этой стране назывался самоизоляцией, люди были вынуждены закрываться дома, чтобы им не пришлось платить пособие за то, что они не могут выйти на работу, при этом следить за такими людьми было легче. "

"Все, кто не верил в вакцинацию, поверили в спецоперацию", - шутил Галкин.

Он сказал, что многие россияне даже не знали, как правильно пользоваться средствами защиты. Одноразовые маски носили не день и не два, заново завязывали оборвавшиеся резинки.

Он сказал, что особенно восхищался действиями греческих врачей - к ним приходили пациенты, платили по несколько сот евро, чтобы вместо прививки от COVID-19 им сделали инъекцию витаминов. Врачи брали деньки и все равно кололи пациентам вакцину от коронавируса.

Немало внимания Галкин уделил сходству и различию русского и латышского языков.

Он сказал, что иностранные языки сейчас учит не только он, но и Алла Пугачева, а также их дети.

"Сейчас латыши не дают детям имена, в которых есть буква Z. А мне легче запомнить слово sula (сок по-литовски). Я прихожу в ресторан, заказываю детям sula, а себе – alus (пиво). То же слово, только читается наоборот", - сказал он, заметив, что сейчас надо избегать разговоров о растении, которое в Латвии называют Putins – как президента России.

Галкин критиковал российские власти и сказал, что страна "денацификацией" не ограничится.

"Скоро не только Украину, но и всю Европу ьдет "депидерализация", - сказла он.

Он прошелся и по российским знаменитостям, которые приходят на телевидение и хвалят власти. Не раз упоминалось и имя путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Они все выдают себя за мучеников, вскоре церковь публично признает этих людей мучениками. Я не понимаю, что они там все курят, но мне тоже чего-то хочется. Возникает вопрос, если Путин задумает пустить атомную бомбу в сторону США, а там будет проходить мое выступление, то я со всеми россиянами попаду в рай, или с остальными "издохну как собака"?, - вопрошал он.

Галкин сказал, что он не понимает, как всякие киркоровы, лепсы и газмановы могут прославлять своего президента.

"Ведь он живет между Марсом и Сатурном и не очень видит, что на самом деле происходит. Артисты должны быть за мир, а не за войну. Поэтому цель известных пропагандистов не достигнута, а совесть и самоуважение уходят на всегда", - заметил он о коллегах по цеху.

Во время шоу он пародировал Николая Баскова, Светлану Лободу и других исполнителей.

Он шутил и об арестах: "Сначала арестовали тех, кто принес плакаты "нет войне", затем тех, у кого на плакатах было написано "мы за мир", а потом пришел черед тех, кто просто держал в руках белые листы. А потом уже арестовывали и тех, кто делал вид, что держит плакат в руке".

В 21.00 стражи порядка Латвии получили вызов в концертный зал "Дзинтари" в связи с конфликтом между двумя зрителями во время концерта Галкина.

На месте происшествия было установлено, что один из участников конфликта своим поведением мешал другим посетителям смотреть концерт.

В полиции отметили, что мужчине были нанесены телесные повреждения. Однако полиция приняла решение об отказе в возбуждении административного процесса, так как потерпевшая сторона не пожелала подавать заявление. В свою очередь, начата ведомственная проверка по факту попытки помешать концерту.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация не указывает на то, что причиной конфликта стала война, развязанная Россией в Украине, или же разногласия на национальной почве.

Организаторы концерта прокомментировали ЧП и похвалили слаженную работу охраны.

"На концерте произошла ссора между двумя зрителями. Благодаря действиям охраны, а также присутствовавших в зале медиков, инцидент был оперативно устранен. Оба зрителя, участвовавших в конфликте, были направлены к представителям правоохранительных органов, для дальнейших разбирательств. Артист взял перерыв 20 минут, после которого концерт продолжился без как-либо помех. Организаторы убедительно просят в случае любых неоднозначных ситуаций во время концертов, всегда обращаться к представителям охраны, и не пытаться решать конфликты самостоятельно", — резюмировали представители V events agency.

После антракта Галкин продолжил выступление.