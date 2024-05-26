2024.05.26 20:45

Во время второго тура президентских выборов полиция получила 20 сообщений о возможных нарушениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Во время второго тура президентских выборов полиция сообщила, что до 18.00 ч. получила 20 сообщений о возможных нарушениях, на данный момент составлено два протокола об административных правонарушениях.

По данным правоохранительных органов, по факту появления в общественном месте лица в состоянии алкогольного опьянения составлены 2 протокола об административных правонарушениях.

Один из инцидентов был зафиксирован примерно в 10.30 ч. на Пошконисском избирательном участке Шальчининкского района. Здесь пьяный человек шумел и мешал работе избирательной комиссии.

Аналогичная ситуация была зафиксирована в портовом городе примерно в 11.17 ч. В Гируляйский избирательный участок прибыл нетрезвый мужчина, который кричал и отказывался выйти.

Напомним, что в воскресенье в стране проходил второй тур президентских выборов. В нем, как и пять лет назад, встречались претендующий на переизбрание глава страны Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов премьер-министр Ингрида Шимоните.

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