Во время второго тура президентских выборов полиция получила 20 сообщений о возможных нарушениях

По данным правоохранительных органов, по факту появления в общественном месте лица в состоянии алкогольного опьянения составлены 2 протокола об административных правонарушениях.

Один из инцидентов был зафиксирован примерно в 10.30 ч. на Пошконисском избирательном участке Шальчининкского района. Здесь пьяный человек шумел и мешал работе избирательной комиссии.

Аналогичная ситуация была зафиксирована в портовом городе примерно в 11.17 ч. В Гируляйский избирательный участок прибыл нетрезвый мужчина, который кричал и отказывался выйти.