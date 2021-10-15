Во время вооруженного нападения в Норвегии пострадала гражданка Литвы

"Посольство Литвы в Норвегии сегодня получило ответ норвежской полиции на запрос о вероятно пострадавших во время нападения в Конгсберге гражданах Литвы. Полиция информировала, что одна из пострадавших во время нападения является гражданкой Литвы, проживающей в Норвегии 14 лет. После оказания помощи гражданка уже покинула больницу", – информировала BNS пресс-атташе министра ИД Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

В городе Конгсберг, который находится на юго-западе от столицы Норвегии Осло, в среду вечером вооруженный луком и стрелами мужчина убил пять человек и ранил еще двоих.

Полиция информировала, что вскоре был задержан подозреваемый – 37-летний гражданин Дании Эспен Андерсен Братен, проживавший в этих местах.

Местные прокуроры информировали, что мужчина передан медикам, чтобы оценить его психическое состояние, вменяем ли он, получение эпикриза может затянуться на несколько месяцев. Сам задержанный признался в убийстве людей.

Ранее в четверг полиция сообщала, что Э. А. Братен перешел в ислам и известен правоохране как вероятно радикализировавшийся. Сначала правоохранители указывали, что нападение на людей было совершено из террористических побуждений, но не исключали и возможности психического расстройства.