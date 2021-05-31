В акции, которая началась примерно в 15 часов, участвовало более десяти человек, участники протеста напротив представительства ЕК напомнили о находящемся уже год в тюремном заключении кандидате в президенты Николае Статкевиче, об арестованном после принудительной посадки самолета блогере Романе Протасевиче и других политзаключенных.

Протест сопровождался перформансом, целью которого было максимально реалистично изобразить подавление белорусскими силовыми структурами мирных протестов - на группу поющих женщин с атрибутами цветов исторического флага Беларуси "напали" одетые в черное и вооруженные резиновыми дубинками силовики.

"Мы пришли показать миру, что мы не сломлены, что мы все равно боремся за права граждан Беларуси, чтобы свергнуть этого самопровозглашенного президента, чтобы страны Евросоюза (ЕС) все больше обращали внимание на этот беспорядок, который имеет место в Беларуси, там живут люди. Режим Лукашенко при поддержке режима Путина бросает все силы, чтобы иметь возможность обращаться с нами, как с рабами", - сказал BNS один из участников протеста, соратник Н. Статкевича Александр Гречишников.

Он сказал, что предупредил Н. Статкевича о том, что за ним следят, однако несколько дней спустя и сам оказался в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина в Минске.

Участвовавший в акции протеста Виталий Ефимочкин также сказал BNS, что бежал от режима и живет в Вильнюсе с сентября прошлого года.

"Сегодня ровно год, как был арестован Н. Статкевич, он уже год находится в застенках Лукашенко без каких-либо реальных обвинений. Второе, мы пришли поддержать всех политзаключенных и 9 млн жителей Беларуси, которые находятся в плену у Лукашенко, захватившего власть, не желающего ее отдавать, построившего концлагерь из нашей красивой страны", - сказал участник протеста.

Он и другие участники акции утверждали, что протест во время визита Т. Бретона - это совпадение, однако ожидают его внимания, как и "жестких решений" ЕК в плане экономических санкций для режима.

Режим А. Лукашенко активизировал репрессии против оппозиции после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов и связанной с ними протестной волны.

ЕС и США ввели санкции в отношении авторитарного лидера Беларуси и более десяти человек из его окружения - их имущество заморожено, им запрещен въезд в эти страны.

Новая волна возмущения государств Запада минским режимом была вызвана принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета Ryanair 23 мая и задержанием летевших им оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, студентки Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Софии Сапеги.