Во время самого большого мероприятия за всю историю Литвы жителей ждет ряд ограничений

Это будет самое большое мероприятие за всю историю Литвы - 40–50 зарубежных делегаций (до 3000 гостей) и около 2000 представителей неправительственных организаций и международных СМИ.

"Мы в шутку говорим, что надо сложить вместе визит Папы римского и президента Буша и помножить на пять", – сказал в прошлом году об этом мероприятии в интервью LNK заместитель главы Департамента охраны руководства (ДОР) Паулюс Немира.

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы даже рекомендовал горожанам на это время уехать из Вильнюса.

"Во время саммита НАТО будет ограничено движение всех участников в Старом городе, в пределах выставочного центра Litexpo, на территории Вильнюсского аэропорта, в отдельных местах Науяместиса", – недавно сообщали представители муниципалитета.

Правда, в эти зоны смогут попасть водители со специальными разрешениями. Однако пока подробности об ограничениях не сообщаются.

О том, что ждет горожан, недавно говорил и мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

"Другая сфера, наверное, самая существенная, которая коснется горожан, особенно живущих в центре, особенно там, где будут проходить мероприятия, это ограничение движения. Мы готовимся, готовят схемы – неудобства будут в течение нескольких дней, может в течение недели", – заметил мэр.

Лидеры НАТО будут жить в центре, а мероприятия будут проходить в Litexpo. Поэтому ограничения будут и около Litexpo. То же самое ждет улиц , ведущих из аэропорта в Litexpo и от выставочного центра до гостиниц в центре.

Вильнюсский муниципалитет представил Delfi больше информации о том, что ждет горожан.

Во-первых, спецразрешения на въезд сотрудники ДОР будут выдавать только в исключительных случаях для обеспечения необходимых услуг участников саммита.

"Это касается оказания скорой помощи, услуг пожарных-спасателей, вывоза мусора и т.п.", – сказано в информации, полученной Delfi.

Муниципалитет призывает жителей во время саммита ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

"В большую часть туристических мест можно будет пройти пешком, однако в некоторых местах будет запрещено и движение пешеходов. Движение всех транспортных средств будет запрещено: некоторые улицы во время проведения мероприятий полностью будут закрыты, другие – периодически. О таких ограничениях подробнее информируем позже", – сказано в ответе муниципалитета Delfi.

В связи с ограничениями места, связанные с туризмом и общепитом просят заранее позаботиться о запасах. Кроме того, рекомендуют в это время отказаться от проведения мероприятий, а если все же они запланированы - учитывать, что потребуется больше времени и перемещение будет пешее.

"Бизнес и учреждения, которые находятся в Старом городе, во время саммита просим работать удаленно", – сказано в ответе Delfi.

Министерство транспорта и сообщения информировало, что 11–12 июля, во время саммита НАТО с учетом требований Альянса, в радиусе 30 км от Litexpo будут запрещены полеты всех видов. В Вильнюсе аэропорт будет закрыт больше суток - с 12 ч. 11 июля до 14 ч. 12 июля. Всего будет отозвано больше 100 рейсов. Об изменениях пассажиров информируют авиакомпании.

Отмечается, что из-за большей нагрузки в Вильнюсском и Каунасском аэропорту могут наблюдаться сбои в работе, опоздания. По мере возможности рекомендуется не выбирать авиаперелеты в Вильнюс и Каунас и из Вильнюса и Каунаса с 12 ч. 11 июля по 14 ч. 12 июля. По данным министерства, 7–13 июля будут и другие ограничения в сфере авиасообщения над Литвой, будут запрещены полеты легких самолетов, дронов, воздушных шаров.

Минздрав сообщает, что во время саммита будет ограничено предоставление плановых услуг, услуги скорой помощи будут предоставлять в обычном порядке.

Сообщается также, что машины, которые будут стоять на пути у кортежей, будут увозить.

Во время саммита в Вильнюсе будут остановлены строительные и ремонтные работы.

В бюджете на проведение саммита НАТО планируется выделить до 38 млн. евро. Мадрид в прошлом году потратил в два раза больше, а Польша 6 лет назад - 60 млн.