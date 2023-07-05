Во время саммита в Вильнюсе будет курсировать меньше транспорта, изменится расписание

В Вильнюсе 10–13 июля общественный транспорт будет бесплатным.
"В эти дни будет курсировать меньше транспорта, чем обычно. Особенно мало транспорта будет 11-12 июля, количество единиц транспорта сократится на 1/5. Мы рекомендуем вильнюсцам и гостям столицы планировать поездки с запасом времени, а на небольшие расстояния ходить пешком", – сказал представитель JUDU Йонас Дамидавичюс.
10 июля ждут следующие перемены:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду
56 автобус по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
88 и 88N автобусы будут курсировать до остановки "Викингу сленис"
2, 11, 89 автобусы курсировать не будут.
11–12 июля изменится расписание и трассы автобусов 1, 4, 7, 10, 21, 24, 33, 49, 55, 56, 59, 88:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
7 автобус будет курсировать до Дома печати
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
21 автобус не будет заезжать в лаздинай, а поедет по ул. Осло до Лаздинеляй
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду
49 не будет ходить по ул. Жальгирё, он будет курсировать по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю и ул. Осло
55 автобус будет курсировать до Парка сказок
56 по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
59 будет ходить до Лаздиная
88 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
11 июля не будут курсировать 2G, 2, 11, 54, 69, 88N, 89 и 3, 16, 18, 20 троллейбусы.
Однако чаще будут курсировать 23, 55, 116 автобусы и 7 троллейбус.
Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5, 10, 18, 22, 30, 40, 50, 52, 53, 73, 74, 115.
13 июля расписание изменится так:
1, 4, 10, 33, 56, 88 автобусы будут ходить как 11 июля, а 2, 11, 89 курсировать не будут. Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 5G, 10, 22, 52, 53.
За изменениями расписания можно следить на сайте JUDU и в приложениях m.Ticket, Trafi и Google Maps.