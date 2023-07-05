05 июля 2023 г. 15:51

Во время саммита в Вильнюсе будет курсировать меньше транспорта, изменится расписание

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Компания JUDU сообщает, что из-за ограничений, которые будут действовать в Вильнюсе 10–13 июля, изменится расписание общественного транспорта и некоторые маршруты. Больше всего изменений ожидается в Старом городе, на территории Вильнюсского аэропорта и около выставочного центра Litexpo. Изменения внесены, чтобы обеспечить безопасность дипломатического протокола.

В Вильнюсе 10–13 июля общественный транспорт будет бесплатным.

"В эти дни будет курсировать меньше транспорта, чем обычно. Особенно мало транспорта будет 11-12 июля, количество единиц транспорта сократится на 1/5. Мы рекомендуем вильнюсцам и гостям столицы планировать поездки с запасом времени, а на небольшие расстояния ходить пешком", – сказал представитель JUDU Йонас Дамидавичюс.

10 июля ждут следующие перемены:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду
56 автобус по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
88 и 88N автобусы будут курсировать до остановки "Викингу сленис"
2, 11, 89 автобусы курсировать не будут.

Изменится расписание автобусов 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 22, 30, 40, 49, 52, 53, 74.

11–12 июля изменится расписание и трассы автобусов 1, 4, 7, 10, 21, 24, 33, 49, 55, 56, 59, 88:
1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"
4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"
7 автобус будет курсировать до Дома печати
10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо
21 автобус не будет заезжать в лаздинай, а поедет по ул. Осло до Лаздинеляй
24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду
49 не будет ходить по ул. Жальгирё, он будет курсировать по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю и ул. Осло
55 автобус будет курсировать до Парка сказок
56 по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю
59 будет ходить до Лаздиная
88 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"

11 июля не будут курсировать 2G, 2, 11, 54, 69, 88N, 89 и 3, 16, 18, 20 троллейбусы.

Однако чаще будут курсировать 23, 55, 116 автобусы и 7 троллейбус.

Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 4G, 5G, 6G, 5, 10, 18, 22, 30, 40, 50, 52, 53, 73, 74, 115.

13 июля расписание изменится так:
1, 4, 10, 33, 56, 88 автобусы будут ходить как 11 июля, а 2, 11, 89 курсировать не будут. Изменится расписание автобусов 1G, 3G, 5G, 10, 22, 52, 53.

За изменениями расписания можно следить на сайте JUDU и в приложениях m.Ticket, Trafi и Google Maps.

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