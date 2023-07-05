Во время саммита в Вильнюсе будет курсировать меньше транспорта, изменится расписание

"В эти дни будет курсировать меньше транспорта, чем обычно. Особенно мало транспорта будет 11-12 июля, количество единиц транспорта сократится на 1/5. Мы рекомендуем вильнюсцам и гостям столицы планировать поездки с запасом времени, а на небольшие расстояния ходить пешком", – сказал представитель JUDU Йонас Дамидавичюс.

10 июля ждут следующие перемены: 1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис" 4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай" 10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо 24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю 33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду 56 автобус по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю 88 и 88N автобусы будут курсировать до остановки "Викингу сленис" 2, 11, 89 автобусы курсировать не будут.

11–12 июля изменится расписание и трассы автобусов 1, 4, 7, 10, 21, 24, 33, 49, 55, 56, 59, 88:

1 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"

4 автобус по Шоссе Родунёс поедет до остановки "Родунёс содай"

7 автобус будет курсировать до Дома печати

10 автобус будет ездить в объезд по ул. Пилимо

21 автобус не будет заезжать в лаздинай, а поедет по ул. Осло до Лаздинеляй

24 автобус будет ездить по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю

33 автобус по ул. Шейминишкю и Оланду

49 не будет ходить по ул. Жальгирё, он будет курсировать по по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю и ул. Осло

55 автобус будет курсировать до Парка сказок

56 по ул. Ю.Тумо-Вайжганто, В.Кудиркос и проспекту Саванорю

59 будет ходить до Лаздиная

88 автобус будет курсировать до остановки "Викингу сленис"