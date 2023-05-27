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Во время саммита НАТО в июле воздушное пространство Литвы будет охранять немецкая система ПВО Patriot. Об этом заявил в субботу президент Гитанас Науседа.
"Это хороший старт ротационной модели ПВО, которая очень важна для укрепления восточного фланга НАТО. Нам нужна противовоздушная оборона", — добавил Г. Науседа в Twitter.
Саммит НАТО пройдет в Литве 11-12 июля.
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