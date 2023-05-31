"Пассажиры смогут отправиться в Латвию и Польшу по основным дорогам, на обеих границах будут установлены контрольно-пропускные пункты. (...) Эти контрольно-пропускные пункты будут очень похожи на то, как они выглядели 3 года назад, когда проходили процедуры досмотра у польской и латвийской границ", - отметил командующий СОГГ на пресс-конференции МВД в среду.

"Также наша служба закупила дополнительные инструменты, чтобы иметь возможность провести качественную процедуру проверки личности. Будут так называемые шенгенские автобусы, они тоже будут установлены, и наши сотрудники смогут провести качественный досмотр лиц, транспортных средств и документов", - подчеркнул Р. Любаев.

Впервые организуемый в Литве саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей).

Сообщается, что повестка саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны и сдерживания Альянса и увеличении поддержки Украины.