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В рамках подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе на наземных дорогах, соединяющих Литву с Латвией и Польшей, появятся контрольно-пропускные пункты, сообщил глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев.
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Пассажиры смогут отправиться в Латвию и Польшу по основным дорогам, на обеих границах будут установлены контрольно-пропускные пункты. (...) Эти контрольно-пропускные пункты будут очень похожи на то, как они выглядели 3 года назад, когда проходили процедуры досмотра у польской и латвийской границ", - отметил командующий СОГГ на пресс-конференции МВД в среду.

"Также наша служба закупила дополнительные инструменты, чтобы иметь возможность провести качественную процедуру проверки личности. Будут так называемые шенгенские автобусы, они тоже будут установлены, и наши сотрудники смогут провести качественный досмотр лиц, транспортных средств и документов", - подчеркнул Р. Любаев.

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Впервые организуемый в Литве саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидается 40-50 иностранных делегаций (до 3000 гостей).

Сообщается, что повестка саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны и сдерживания Альянса и увеличении поддержки Украины.

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