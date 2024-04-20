Во время реконструкции музея на стене обнаружили надпись межвоенных лет

 
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Вильнюс – мультикультурный город, в котором нередко во время реконструкции зданий делают интересные находки. Во время реконструкции здания Литовского музея театра, музыки и кино на его стене обнаружили надпись межвоенного периода на польском языке, пишет портал madeinvilnius.lt.

Towarzystwo Zakłady Mechanicznych FENIX – написано на стене музея. Согласно данным страницы "Сокровища столицы" (Sostinės lobiai) - это название компании, занимавшейся торговлей и ремонтом транспортных средств.

Удалось выяснить, что компания была основана в 1922 году и специализировалась на ремонте легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Она также занималась продажей и обработкой металлов.

"Компания была основана еврейскими предпринимателями: Йоселем Хлавновичем, Юлхяном Кетцем и Ефимом Шлосбергом.

Офис и мастерская Fenix находились во дворе Малого дворца Радзивиллов по адресу ул. Вильняус, 8 (сейчас ул. Вильняус, 41-41a). Здесь же продавали строительные материалы, например, печной кафель. В 1924 г. пайщиком Кетцеля стал Бронислав Молодецкий, а через год его сменил Неша Либо. В 1927 г. компания Fenix распалась", – сказано на сайте "Сокровища столицы".

Позже деятельность мастерских перенял Йосель Хлавнович, а с 1931 года магазин принадлежал его жене.

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