Во время реконструкции музея на стене обнаружили надпись межвоенных лет

Удалось выяснить, что компания была основана в 1922 году и специализировалась на ремонте легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов. Она также занималась продажей и обработкой металлов.

Офис и мастерская Fenix находились во дворе Малого дворца Радзивиллов по адресу ул. Вильняус, 8 (сейчас ул. Вильняус, 41-41a). Здесь же продавали строительные материалы, например, печной кафель. В 1924 г. пайщиком Кетцеля стал Бронислав Молодецкий, а через год его сменил Неша Либо. В 1927 г. компания Fenix распалась", – сказано на сайте "Сокровища столицы".