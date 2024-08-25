2024.08.25 20:25

Во время рейда в Вильнюсе пришлось вызывать Службу по правам детей: пьяная женщина везла детей „домой“

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

Последнее воскресенье месяца неприятно удивило полицейских – с раннего утра в Вильнюсе и Швенчёнисе было остановлено немало нетрезвых водителей. Особенно шокировало поведение молодой женщины: пьяная мать везла малолетних детей.

Полиция провела рейд в Швенчёнском районе с самого утра.

Первый пьяный водитель (1,27 промилле) приехал на автомобиле Toyotа. Он уверял, что пил накануне.

Молодой водитель Citroen „надул“ 1,43 промилле. Он также утверждал, что пил накануне.

Лидером рейда стал велосипедист – в организме 50-летнего мужчины было 2,45 промилле.

В Шальчининкском районе попались трое нетрезвых велосипедистов - 1,20, 1,31 и 1,43 промилле.

Был остановлен и нетрезвый (1,26 промилле) 55-летний водитель Hyundai.

Policijos reidas Vilniuje

Водитель Toyotа был наказан за опасное вождение.

19-летний водитель BMW ездил без прав на вождение.

После 12 ч. полиция начала рейд на ул. Виршулё (Вильнюс). Тут попался лишь один нарушитель.

Policijos reidas Vilniuje

Для проверки полиция остановила автомобиль Toyota, которым управляла женщина. В организме 33-летней женщины было 2,09 промилле. В машине находились двое малолетних детей. Женщина заявила, что пила вчера и сейчас едет домой.

Полиция вызвала специалистов Службы по правам детей, чтобы они позаботились о детях.

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